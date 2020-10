Preventiva a viuda del "Chacal" acusada de complicidad por abusos a su hija

Así, Norma Ortubia, de 68 años, seguirá presa en la cárcel de mujeres de la provincia cordillerana, en el marco de la causa que se inició hace dos años, cuando Cecilia Lucero, hija y víctima del "Chacal", se animó a denunciar que sin la cooperación de su madre los abusos no hubiesen ocurrido.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el juez no hizo lugar al pedido de la prisión domiciliaria solicitado por la defensa de la mujer; y tampoco al reclamo de prescripción de la causa.



Además, el magistrado aceptó la ampliación de la imputación que hizo el fiscal Gustavo Stroppiana como autoría en cooperación en la modalidad de delito continuado, desde el año 1980, en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.



La semana pasada, tras una audiencia virtual que se realizó a pedido de la defensa de Ortubia, Pina había resuelto pasar la cita judicial para este viernes en el que se resolvió la prisión preventiva.



En esa audiencia, el fiscal le había solicitado al juez una ampliación de tres meses para continuar con la investigación del caso.



Esta causa es una continuación de la iniciada en mayo de 2009, cuando Cecilia, hija y víctima del "Chacal", se animó a denunciar a su padre.



Tras la denuncia, Armando Lucero, de 68 años, fue detenido e imputado por los delitos de "abuso sexual agravado por el vínculo con acceso carnal en cantidad no determinada de hechos".



Casi un año después de estar preso, en mayo de 2010, el hombre murió en el Hospital Central de Mendoza por una afección pulmonar.



NA