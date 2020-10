Concordia: Intervinieron tres fiestas clandestinas, con más de 100 asistentes

La Policía de Entre Ríos, junto con las áreas de Inspección General, Saneamiento Ambiental, Bromatología y COCIM, realizaron los controles y detectaron fiestas clandestinas. A los infractores se le labraron actas y la documentación y los nombres de los involucrados se las envió al Juzgado Federal en Concepción del Uruguay para que tome intervención.



"Es preocupante, porque estamos atravesando los días con mayor cantidad de contagios en la ciudad, y este fin de semana tuvimos que incrementar los operativos de control porque hubo muchas fiestas clandestinas", expresó Barboza. Entre otros operativos realizados, sobresale la clausura de "tres fiestas clandestinas con alrededor de cien personas en cada una".



Además, Barboza dijo que "En la peor semana en cantidad de contagios en Concordia, tuvimos la mayor cantidad de fiestas clandestinas, que ponen en riesgo la salud de todos". "Se labraron actas, se realizó la clausura y se elevó la documentación al Juzgado Federal para que intervenga por violarse un decreto nacional", puntualizó.



"Este fin de semana por instrucciones del intendente Alfredo Francolini reforzamos los controles tanto en la noche como durante el día en la vía pública. Además, hemos reforzado la campaña de prevención. Necesitamos hoy más que nunca que los ciudadanos de Concordia se cuiden. Es preocupante ver la cantidad de gente que asistió a estas fiestas ilegales y la irresponsabilidad de quienes las organizan, poniendo en riesgo a toda la población", expresó Fernando Barboza.



Por último, dijo: "Si no se cuidan y no respetan las medidas de prevención, los jóvenes pueden convertirse en los principales transmisores del virus. Quizás a un joven no le afecte mucho el virus, dependiendo de su condición previa de salud, pero llevan el virus a su casa y a su barrio, y pueden contagiar a sus padres o a sus abuelos, y generar focos de contagio afectando al sistema de salud público y poniendo en peligro a las demás personas". (Lt15)