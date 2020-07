Femicidio de Julieta Del Pino: Revelan detalles y no descartan más implicados

Policiales Hallaron enterrado en el patio de una casa el cuerpo de una joven

Los datos preliminares que arrojó la investigación del caso de la joven de 19 años asesinada en Berabevú, al sur de la provincia de Santa Fe, indican que recibió un golpe con una botella, seguido de cinco puñaladas. Luego el cuerpo sin vida fue enterrado y tapado con cal en una fosa realizada en el patio de la vivienda del Cristian Romero, su exnovio, detenido por el hecho.A partir de allí se podrá determinar la causa de muerte y cómo ocurrieron los hechos, aunque todo indicaría que la joven fue violada en primera instancia y, además, no se descarta que otras personas hayan participado del hecho.La joven de 19 años fue encontrada asesinada en el interior de un pozo y tapada con cal en una vivienda de la localidad santafesina de Berabevú.Al conocerse el femicidio, organizaciones de mujeres realizaron movilizaciones en reclamo de Justicia tanto en Berabevú como en Rosario, donde unas 200 personas se reunieron esta tarde frente al Monumento a la Bandera convocadas por el colectivo "Ni Una Menos Rosario" y expresaron su "bronca e indignación".Los voceros judiciales detallaron que como no llegó a su domicilio, la madre -que fue la última en comunicarse por teléfono con ella ese día- realizó una denuncia por averiguación de paradero y se inició un operativo de búsqueda, al que se sumaron familiares y vecinos.Por orden de la fiscal de Melincué, Susana Pepino, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Agrupación de Unidades de Orden Público de Beravevú, personal de la Sección Canes y bomberos iniciaron rastrillajes en distintas zonas.En base a testimonios y el elevamiento de cámaras de seguridad de Berabevú, los pesquisas comenzaron a sospechar de un hombre conocido de la víctima e identificado como Cristian Romero (28), quien inicialmente fue demorado durante un operativo en el que debió ser rescatado de un grupo de vecinos que intentó lincharlo.Tras el arresto, la fiscal ordenó allanar su casa, situada en Güemes 354, de Berabevú, donde los efectivos detectaron en un patio un pozo, en cuyo interior hallaron el cuerpo de Del Pino tapado con cal, añadieron las fuentes.Tras el hallazgo, la fiscal dispuso la aprehensión de Romero, quien era conocido de la víctima y, según vecinos, tenía antecedentes de violencia y drogas, para que sea sometido a la audiencia imputativa entre hoy y el martes.Por motivos de seguridad el sospechoso fue alojado en la seccional de Chañar Ladeado, aunque allí los vecinos también se movilizaron con intenciones de atacarlo, razón por la cual fue llevado a la alcaidía de Melincué vestido de policía para que pasara desapercibido, dijeron los voceros.Durante esta jornada, se realizaron movilizaciones tanto en Berabevú como en Rosario para pedir Justicia por Julieta y exigir el esclarecimiento del hecho."Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes", expresó esta tarde Fabiana Morón, la madre de la joven."Que se haga justicia me dejará algo de paz, y si hay más cómplices, que aparezcan", agregó la mujer durante la movilización realizada en la localidad en la que vive.En tanto, durante la protesta realizada por el colectivo "NiUnaMenos" de Rosario, cerca de 200 mujeres expresaron su "bronca e indignación" por el femicidio."A cinco años del Ni Una Menos, este crimen sorprende y conmueve por las similares características al femicidio de Chiara Páez, de Rufino" en mayo de 2015, dijo a Télam Nazarena Galantini, de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres al recordar a la joven que también fue hallada enterrada.Por su parte, Alicia Escudero, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero y miembro del colectivo de mujeres que se movilizan contra la violencia, reveló que el acusado del femicidio de Julieta "ya tenía denuncias en la comisaría local por acoso y hostigamiento hacia ella y otras mujeres de la localidad y no se hizo nada".