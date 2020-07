Femicidio de Julieta Del Pino: Pedido en primera persona y quién sería el autor

Policiales Hallaron enterrado en el patio de una casa el cuerpo de una joven

La búsqueda de Julieta Abigail Del Pino, una joven de 19 años que estaba desaparecida desde el viernes, terminó con el peor final. La Policía confirmó que el cuerpo que encontraron enterrado en el fondo de la casa de su ex novio es el de ella. El hombre, que es encuentra detenido, habría confesado el femicidio.El rastrillaje comenzó primero de parte de la madre, que recorrió todos los lugares habituales por los que se movía ella en Berabevú, en el departamento de Caseros, al sur de la provincia de Santa Fe. Pero al no encontrar rastros de ella comenzó una movida que llegó a los celulares de todos los habitantes de esa pequeña localidad."Les pido una ayuda por que estoy desesperada, hace de anoche a las doce de la noche que no podemos encontrar a Julieta. Ya la está buscando la Policía también. Apagó el teléfono a las doce de la noche cuando salió del trabajo, me dijo que le caliente la comida y a casa no llegó nunca más. Se la tragó la tierra y ya en el pueblo no me quedan más casas donde buscar. Les pido que pregunten a sus hijos, o al grupo de chicos si quizá armaron joda en algún campo y yo no sé y a lo mejor está allá. Estoy desesperada, por favor. Muchas gracias", decía la mujer en un audio difundido por WhatsApp.Según indicó, el sábado por la noche la Policía halló un cuerpo enterrado en el patio de su ex novio, por lo que rápidamente se creyó que se trataba de Julieta.Este domingo, esa presunción quedó confirmada. El cuerpo estaba bajo tierra en el patio de la casa, y se encontró en medio de un allanamiento ordenado por la fiscal a cargo de la causa, Susana Pepino. La Policía había podido ver a la joven en una cámara de seguridad ubicada cerca de un club deportivo que está a dos cuadras de su casa. Julieta estaba en su bicicleta, pero fue la última imagen de ella con vida.Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Julieta, en redes sociales comenzó a circular un texto exigiendo Justicia por su femicidio. "Lo cuento yo porque Julieta Del Pino no puede", se titula el pedido que muchos compartieron en sus perfiles."Salí de casa como todos los días, era un lindo día, hacía un poco de frío, me abrigué y salí en bici con la compañía del solcito hasta mi trabajo. Llegué al kiosco, la gente conocida de siempre, con barbijos y respetando la distancia. Pasaron las horas, con hambre le escribí a mamá que me caliente la comida, que terminaba y salía para casa. Agarré mi bici y partí para mi casa pero dos cuadras antes me esperaba el peor destino, estaba Cristian R. en su auto, me metió dentro de él a la fuerza. Mi mamá mientras tanto me estaba esperando con la comida calentita como yo le había pedido. Pasaron las horas y mamá empezó a preocuparse, me llamó y mi celular estaba apagado. Me salió a buscar por todo el pueblo, todo el pueblo salió a buscarme; quizá tenían la esperanza de encontrarme de alguna amiga pero yo nunca me iba sin avisar antes. Mami no llores, acá estoy. Cristian R. me secuestró, violó y enterró en su patio", detalla el texto cuya autoría es desconocida.Cristian Romero es el acusado del brutal femicidio de Julieta Delpino en la localidad de Berabevú, en el departamento santafesino de Caseros. Las cámaras de seguridad registraron que su auto circulaba por el pueblo a la misma hora que desapareció la víctima, que luego fue hallada enterrada en el patio de su casa.El detenido tiene 29 años y se apoda "Chorizo". Había tenido una relación pasada con la joven 9 años menor y es compañero de trabajo del hermano de la víctima. Según aseguran medios de Santa Fe, la tarde del sábado la Policía encontró en una casa abandonada ropa interior de Julieta.Cuando fueron al domicilio de Romero, los perros se dirigieron sobre el vehículo donde encontraron más prendas de la víctima.Como el hombre se negó a abrir su vivienda, la Justicia ordenó un allanamiento y los perros otra vez fueron quienes abrieron camino dentro de la casa, mostrando que la joven había estado por allí. Su cuerpo fue hallado enterrado cubierto con cemento.Romero fue detenido y trasladado a la Comisaría de Chañar Ladeado.