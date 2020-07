Hallaron cocaína y marihuana en allanamiento por balaceras en barrios de Paraná

Hallaron una importante cantidad cocaína y marihuana tras allanamiento en un domicilio del barrio San Roque de Paraná en el marco de una causa por balaceras registradas hace dos semanas atrás. La droga estaba, una parte, enterrada y otra escondida en una heladera."Se concretaron siete allanamientos en los barrios San Roque, La palangana, Consejo a raíz de balaceras suscitadas hace dos semanas atrás. Y se dio intervención a la Fiscalía de Menores a cargo de la Dra. Sandra Terreno y al Fiscal de Investigación y Litigación, Dr. Mariano Budasoff, a raíz de la cantidad de personas involucradas", confirmó ael jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón.En ese sentido, el comisario comunicó que "en uno de los domicilios del barrio San Roque se encontró gran cantidad de estupefacientes enterrados en el patio de un domicilio, y otra parte guardada en una heladera".Si bien personal de las Direcciones de Toxicología y Criminalista realizaba el pesaje de estas sustancias, Blasón confirmó que se trató de "una importante cantidad cocaína y marihuana"."Nos mantenemos en contacto con las fiscalías que ordenaron estos procedimientos y no se descarta la detención de las personas que tenían en su poder estos elementos", adelantó el comisario.Consultado a Blasón si los sospechosos son conocidos en el ambiente policial, éste acotó que "no eran tenidas en cuenta por la División Investigaciones ya que los estupefacientes son competencia de Toxicología"."En este caso, investigamos el hallazgo de armas de fuego relacionadas con este hecho", aclaró.En los otros allanamientos, no se encontraron armas de fuego pero sí se secuestraron teléfonos que serán incorporados a la investigación que inició por un Abuso de arma, hace dos semanas atrás", anunció.