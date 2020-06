Disparos en barrio Santa Rita: Vecinos preocupados por la inseguridad en la zona

Varias detonaciones de arma de fuego se pudieron escuchar en zona de calle Gutiérrez y Av. Montiel, en barrio Santa Rita.Un vecino indicó aque "se escucharon disparos. Es algo frecuente que esto suceda. La Policía pasa frecuentemente, pero la zona está cada vez más liberada. Me acerqué al supermercado porque pensé que les estaban robando, pero por suerte no fue así. Entre todos nos cuidamos".El propietario del supermercado, dijo que "me contaron que una mujer y tres hombres caminaban por la zona a los tiros. Parece que tiraban piedras también. Pensamos que querían asaltar a alguien, pero parece que le querían disparar a un auto. Estamos muy preocupados por la seguridad".Intervino personal del 911 y Comisaría Novena.