Investigan cómo murió asfixiado un hombre mientras era detenido por la Policía

La Justicia investiga la muerte de un hombre de 43 años que fue acusado de un robo y detenido por la Policía en circunstancias confusas en San Miguel de Tucumán, mientras la autopsia reveló que el deceso se produjo por asfixia, como el caso del estadounidense George Floyd.Según indicaron testigos, uno de los policías que detuvieron al hombre, le puso una rodilla en la nuca al reducirlo y el arrestado se quejaba por no poder respirar, lo que se asemejaría al incidente en el que perdió la vida Floyd, el afroamericano que murió de una forma similar en la ciudad estadounidense de Mineápolis, caso que desató una ola de manifestaciones antirracistas en ese país.De comprobarse violencia institucional, se volvería a poner en jaque a la Policía tucumana cuando aún resuenan los ecos del asesinato de Luis Espinoza, durante un operativo policial ocurrido el 15 de mayo pasado en la zona rural de Simoca, por el que terminaron detenidos nueve efectivos y un civil.El nuevo caso polémico se produjo cerca del mediodía del miércoles pasado con la muerte de Walter Ceferino Nadal.

Un testigo identificado como Ricardo dijo en declaraciones al diario La Gaceta: "Eran dos efectivos los que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía, ´Me falta el aire, me falta el aire´, pero ellos no lo soltaron"."Al parecer, los policías parecían no creerle. En un momento el hombre se quedó callado y se puso blanco. Ahí los efectivos se asustaron y pidieron ayuda. Llegaron los de las motos del 107, lo reanimaron y recién lo llevaron en una ambulancia", agregó.Nadal fue acusado de un robo, aparentemente de una gorra, y comenzó a ser perseguido por dos bicipolicías, hasta que fue atrapado por otros dos que acudieron a la esquina de Crisóstomo Álvarez y Congreso.De acuerdo con la versión policial, el hombre dijo que se sentía mal y los agentes llamaron a una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Padilla, donde minutos más tarde murió como consecuencia de un infarto.La fiscal Adriana Giannoni intervino en el caso y ordenó una autopsia, en la que se determinó que Nadal falleció por un cuadro de asfixia.Por su parte, la organización defensora de Derechos Humanos Andhes solicitó que se separara a la Policía de las investigaciones judiciales y exigió que se realice una reforma en la institución. ."La violencia policial no es nueva. La indiferencia política tampoco lo es. Las prácticas violentas se repiten día a día.Estamos ante un problema estructural. Es imprescindible entonces que el gobierno provincial en su conjunto se haga cargo de esta problemática y la reconozca.caso de violencia policial que estremece", expresó la ONG.