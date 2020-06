Automovilista derribó el portón de la Embajada de China y fue detenido

Fuentes policiales informaron que el vehículo es un Toyota Corolla, el cual impactó sobre la entrada de la sede diplomática china, ubicada en la calle Crisólogo Larralde al 5300.



El automovilista, quien tendría problemas psiquiátricos, salió del rodado por sus propios medios y admitió que intentó derribar el portón.

Intervino personal de la comisaría comunal 12, del Grupo Especial de Rescate (GER) de bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal que custodiaba el lugar.



De inmediato, se pidió asistencia por precaución a la Brigada de Explosivos, cuyos efectivos confirmaron que el automóvil no tenía elementos peligrosos en su interior.



"El embajador chino en la Argentina no se encontraba en la residencia en el momento del choque, pero se activó el protocolo antiterrorista", precisaron fuentes policiales.



También arribó personal psiquiátrico del SAME para atender a esta persona, que tendría 24 años, se llama Gastón y vive en la localidad bonaerense de Tigre.



El caso quedó a cargo del Juzgado Federal número 9, a cargo de Luis Rodríguez, ante la Secretaría 18 de Juan Manuel Grangeat.

NA.