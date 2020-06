Caso Julieta Riera: "Fue arrojada, es imposible que haya sido accidental"

Hace una semana se realizó una inspección en el departamento céntrico donde ocurrió el femicidio de Julieta Riera. Los peritos de parte, realizaron un estudio del lugar, tomaron fotos y midieron las dimensiones del departamento.



Corina Beisel, querellante en la causa, explicó a Códigos que "concurrimos a los dos departamentos. Esto fue por una dirigencia probatoria que solicitó la defensa. Pocas veces en mi vida he tenido el impacto terrible que me causó la imagen que ofrece el departamento en el cual convivían Julieta con Jorge Julián Christe. Todas las personas que estaban en el lugar quedaron impactadas por la escena, que prácticamente estaba en las mismas condiciones en que fue encontrado el 30 de abril".



En ese sentido, narró que "el impacto está relacionado a las manchas que hay y que están documentadas. Están en todo el departamento. Hay roturas de vidrios, de ventanas, vidrios rotos en el piso, pantallas de televisores rotas, manchas de barro en los techos. Estoy convencida en que es el testimonio vivo de lo que ha sido una convivencia atravesada y signada por la violencia".



"La calificación jurídica escogida para el caso es provisoria hasta que se lleve adelante un juicio oral y público y los jueces se puedan expedir. No quiero anticiparme sobre una valoración probatoria. Lo que digo es que mi impresión como ser humano al llegar a ese lugar me hizo convencer de que la sospecha que pesa sobre el imputado es altamente probable que en algún momento se discuta y se pueda corroborar", aseguró.



Agregó que "impresiona que todo esto que estaba en el departamento era de varios meses. Las distintas agresiones son de los elementos y sobre los objetos del lugar. Otra cosa que a mí me conmovió es la cantidad de evidencia genética sobre diversos objetos. Es algo que nunca vi en ningún caso en que he tenido intervención. Lo que impresiona es que son manchas de sangre. Se han retirado objetos, como se hace en todas las causas, para peritar. El resultado de las pericias arrojará si es de vieja data o reciente". Cómo avanza la causa "Esta causa se ha venido investigando con la mayor celeridad posible. El viernes pasado solicité que se entreviste a la hermana de Julieta, porque fue una de las últimas personas que dialogó con ella y va a realizar aportes importantes. En forma inmediata la fiscalía hizo lugar. Aporté también una documental. Todavía estamos en el campo de la probabilidad. No obstante, la acusación que formula esta querella sigue firme en cuanto a la significación de Christe porque no se avizora una alternativa o hipótesis mejor que permita explicar cómo fue la ocurrencia del hecho", remarcó.



Por otra parte, dijo que "el calzado que haya utilizado Julieta en ese momento no forma parte de la conjetura de esta querella. No lo he dialogado con Fiscalía. Por el momento dentro de la investigación no existe ninguna cuestión que nos permita sospechar que, desde la intervención de los profesionales oficiales, tanto del Poder Judicial como de la Policía de Entre Ríos, se quiera embarrar la cancha. Con relación a otras posibles explicaciones que puedan ensayar las partes, todo es posible. Estoy absolutamente convencida de que en nuestra hipótesis de acusación no cabe que Julieta se cayera por el balcón. Sostenemos que Julieta fue arrojada a partir de un impulso. Es imposible que haya sido de manera accidental". Pericias Recordó que cuando Julián Christe, llegó a la comisaría "un funcionario policial lo recibió y contó que él dijo que del edificio donde vivía se cayó la suegra. Por qué lo dijo todavía está en el campo de las conjeturas porque no declaró y hay un profundo silencio por parte de la defensa".



"Con respecto a la droga hallada o la posibilidad de una intoxicación, podría ser usada por la defensa en una especie de aspiración de lograr una imputabilidad disminuida o una inimputabilidad. El señor Christe no se ha manifestado, no ha declarado", aseguró.



En relación al hallazgo, dijo que "el fiscal dijo que se había encontrado material estupefaciente. Lo que yo tengo es que se encontraron diversos elementos que están siendo sometidos a pericias, que están próximas a culminar. Es probable que el resultado de las pericias de positivo. Luego habrá que ver por qué estaba ahí, de quién era o para quién era y demás".



"Pido de la sociedad el respeto, la contención y el apoyo a la familia de Julieta, en este momento tan doloroso que les toca atravesar", finalizó. Elonce.com