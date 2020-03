Hace una semana que abrió el comercio y ya le robaron

En horas de la madrugada de ayer, entraron a robar en "Hipo Filipo", un negocio de venta de ropas de bebé que está ubicado en calle Urdinarrain al 400 de la ciudad de Concordia. El comerciante hacía una semana que había abierto al público y los delincuentes le dieron la bienvenida al barrio.



Sobre el robo sufrido, Gustavo, relató que "lo único que vendemos acá es ropa para bebé. Nos robaron y nos hicieron un daño impresionante; demasiado diría yo porque perdimos más de 40 mil pesos", lamentó el propietario, al tiempo que agregó: "se llevaron las cosas de más valor".



Del mismo modo, el dueño del local expresó que "se ve que sabían lo que vinieron a buscar, se llevaron cosas muy específicas porque era toda ropa de varón" y recordó que "ayer (por el viernes) a la tarde vino una mujer con una nena y preguntó precios, justo fueron las cosas que nos robaron. No quiero asegurar nada -aclaró- pero es llamativo que justo esas cosas fueron las que nos robaron".



"Da la casualidad de que hay un comentario que habían visto de madrugada a una persona mayor sentada en el lugar donde rompieron el vidrio", recordó y describió que: "se ve que tiene que haber entrado un chico o una persona pequeña, porque una persona grande no entra por el agujero que hicieron".



No obstante, acotó que "cuando nos avisaron y vinimos estaban las luces del negocio prendidas como las habíamos dejado anoche. Se ve que entraron y robaron con total impunidad", lamentó en declaraciones a diario El Sol.