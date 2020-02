Un hombre de 81 años fue embestido por un auto sobre transitada avenida

Un hombre, de 81 años, fue embestido por un auto cuando pretendía cruzar por Avenida Ramírez, a la altura de su intersección con calle Cochrane, en horas de la noche de este martes feriado.



"Mi papá fue a hacer un mandado, y cuando salió del supermercado, el auto lo levantó para arriba. No sabemos si no vio el auto, o el conductor no lo vio a él", comentó a Elonce TV el hijo de la víctima.



Como consecuencia del siniestro, Juan Pantaleón Gil fue trasladado al hospital San Martín para ser sometido a una tomografía. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce TV, el hombre se encontraba consciente al momento del hecho.



"Esta es una zona de mucho tráfico, y sobre todo hoy que todos están volviendo del feriado", comentó un vecino. "En la esquina no hay semáforo, entonces se torna complicado cruzar la calle", agregó otra vecina.