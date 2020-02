Desde el 911 aseguran que "los arrebatos están siendo controlados"

Cómo funciona el 911

"Los arrebatos están siendo controlados"

confirmó ael jefe del 911, Esteban Allegrini, al tiempo que aclaró: "Hay un gran porcentaje de llamadas falsas, y otras que no son de emergencia".Fue por eso que encomendó a los vecinos:porque son cinco operadoras que las reciben y eso hace que tenga que esperar en línea"."La persona que atraviesa una emergencia, llamará al 911 y sentirá que nadie la atiende. Y eso no es así, sino que las operadoras están atendiendo otros llamados", aclaró.permanentemente está en comunicación con nosotros y dando aviso sobre los ilícitos que se están produciendo, colaborando como testigo y ofreciendo datos sobre posibles autores o lugares donde ocultaron las cosas", destacó."Los vecinos tomaron un compromiso muy importante con la Policía, y eso nos ayuda bastante en el esclarecimiento de los hechos delictivos producidos", valoró el comisario."Más del 90% de los que llaman al 911 es porque tienen una emergencia, y el vecino que se comunica está muy nervioso;, especificó el subjefe de la División de Video-Vigilancia, Juan Zurino.Por eso, explicó cómo funciona el sistema. "Cuando la persona llama al 911, surge lo que nosotros denominamos un evento e inmediatamente se toma la consigna", aclaró el comisario. Y continuó:Los otros datos que se le solicitan son para agregar a ese evento, si ese arrebato fue cometido por uno o dos autores, si iban en moto, cómo estaban vestidos, esos datos son aportados a los móviles que están en la calle para que tengan mayor precisión para individualizar a los autores a fin de que ese hecho sea esclarecido".En relación a los acusados por delitos por violencia de género, el funcionario policial detalló que desde la División ubicada en la zona de Cinco Esquina, se monitorea a "102 botones antipánicos y 20 pulseras duales".Allegrini, mencionó además que "se incrementan muchísimo los accidentes de tránsito durante los fines de semana, y los llamados son permanentes". Fue en esa línea que "recomendó transitar con precaución y cumplir con las normas y las exigencias de la ley nacional de Tránsito".En la oportunidad, el comisario explicó por qué los vecinos de la zona de la Costanera y Oro Verde, llaman al 911 y se comunican con Santa Fe: "Es debido a que la antena de telefonía que está menos ocupada es la que recepciona el llamado, pero el 911 de Santa Fe se comunica con nosotros y desde acá, damos aviso al patrullero de la jurisdicción desde donde se produjo el llamado", destacó Allegrini."La Policía de Entre Ríos ingresa a todos los barrios, no hay lugares donde no se pueda ingresar", aseguró Allegrini.Fue por eso que comentó que"Y gracias al trabajo del personal policial de calle,, destacó."Las cámaras funcionan todas, se les hace el mantenimiento a diario por parte de personal especializado, y Fiscalía solicita en forma permanente, ante cualquier hecho que se produce, los registros de las cámaras de seguridad más cercanas para esclarecer los hechos", amplió al respecto.En la oportunidad, Allegrini comentó sobre un delito que está en auge. "Se dejan bolsos o portafolios en el interior de los vehículos, y las personas que andan en el ambiente delictivo rompen el vidrio del auto para sustraer ese auto. Ese es un hecho que se está produciendo, y por el cual hemos tenido varios detenidos: son menores de edad los que causan estos delitos y han sido puestos a disposición de la Justicia de Menores", comunicó.Fue por eso que el funcionario policial instó a