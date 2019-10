Apelaron el procesamiento en causa que investiga las violaciones a tres hermanos

Policiales Procesaron a 11 sospechosos por someter a terribles vejámenes a tres hermanitos

, a través de sus abogados,en la causa que los investiga por los presuntos delitos de Corrupción de menores, Abusos sexual simple, Abuso sexual con acceso carnal y Abuso sexual agravado. Entre los acusados hay dos policías y el resto comerciantes.Los abogados Guillermo Mullet, Rubén Pagliotto, Hugo Gemelli, Pereyra del Castillo, Kunzi y Schonfeld, en representación de los once imputados en el caso, apelaron este miércoles ante el Tribunal de la Sala Nº2, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y AlejadroGrippo, el procesamiento dictado este año por el juez Gustavo Maldonado.confirmó que se trataron las apelaciones de las partes, en la que ella se ocupó de mantener el procesamiento, y los abogados, sus recursos.De acuerdo a lo que comentó la fiscal, el Tribunal no dio una fecha precisa respecto de cuándo resolverá los recursos presentados por los defensores tras la audiencia que se extendió por cuatro horas.En la oportunidad, Pagliotto reconoció aque el casoen el que hay muchos ciudadanos involucrados y sobre todo, menores, algunos que ya no lo son"., remarcó el defensor de uno de los imputados.Respecto de qué podría acontecer, el abogado estimó que, "es de manual que, puede confirmarse el procesamiento, retrotraerse a un estadio intermedio por falta de mérito a través del cual no habría mérito suficiente para procesar o sobreseer, o el sobreseimiento"."En algún caso podría haber una falta de mérito, pero si hubiera un sobreseimiento, por el procesamiento o la falta de mérito,", recalcó.Consultados a Pagliotto y Cattáneo sobre un presunto "interés político" de interesados en conocer la suerte de los procesados, estos dijeron desconocer tales trascendidos.pero no estaban incorporadas al expediente porque no se habían realizado tareas investigativas tendientes a dar con su paradero.Estos rituales, según se pudo determinar se llevaban a cabo en la casa del tío de las víctimas, "un departamento pequeño", al que acudían "los terceros" que en su mayoría son "comerciantes de Oro Verde", y algunos de Paraná.