Procesaron a 11 sospechosos por someter a terribles vejámenes a tres hermanitos

Policiales Tres hermanos habrían sido violados cuando eran niños

La Justicia procesó a 11 personas sospechadas de violar a un niño y una niña, y abusar de otra más chica.El juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado dictó el, en infracción a los artículos 125, 126 y 119 del Código Penal.. La complejidad de las responsabilidades atribuidas a los sospechosos, la urdimbre de relaciones familiares, la pluralidad de actores y sus roles en una sociedad pequeña pero dinámica como es Oro Verde --, y la diversidad de delitos con sus determinantes particularidades, quedaron reflejados en que el texto de la imputación supera las 30 fojas, publicaTras varios años de estar estancada, Cattaneo le dio nuevo impulso a la investigación y reflotó el expediente que se viene sustanciando desde julio de 2013. La investigación para determinar los supuestos abusos que, había quedado estancada. En aquella edición se dio cuenta que el miércoles 24 se realizó una rueda de reconocimiento con los nuevos sospechosos, que fueron identificados a partir del trabajo de la fiscal, que se dedicó a observar y analizar el testimonio de los niños en la Cámara Gessell, donde mencionaron por sus apodos a personas que no pertenecían a su grupo familiar.La Cámara Gesell es la prueba de oro en la investigación que se sustancia desde julio de 2013 para determinar la responsabilidad que le cabría aSegún la evidencia que se pudo recabar en el expediente,. El varón, según precisaron fuentes judiciales consultadas, habría sido abusado durante el período comprendido entre 2005 y 2011; su hermana menor, en el período 2006-2011; y la más chica, en el período comprendido entre 2009 y 2011.En la nota que relevó que la causa había cobrado un nuevo y vigoroso impulso, se precisó que durante el proceso pasaron varios jueces y fiscales, hasta que el expediente recayó en manos de Maldonado, de quien se adelantó que estaría en condiciones de dictar nuevos procesamientos y remitir la causa a juicio a mediados de agosto, lo que finalmente sucedió., a diez kilómetros de la capital entrerriana,. La fiscal analizó las Cámaras Gesell que se les realizaron a los niños y pudo advertir que mencionaban por apodos a personas que habrían participado de rituales en los que los niños eran violados, pero no estaban incorporadas al expediente porque no se habían realizado tareas investigativas tendientes a dar con su paradero.Con el apoyo de la Policía de Entre Ríos se logró identificar a ocho personas más. Así, la causa que había entrado en un limbo puesto que se investigaba un hecho que fue "minimizado" por los funcionarios judiciales que iniciaron la investigación, porque "se trataba de un abuso a un nene, en una oportunidad", pasó de ser un abuso en el seno familiar materno a una serie de "abusos intrafamiliar ampliado" a terceros, en rituales en los que "había drogas, bebidas alcohólicas y los participantes se desnudaban y bailan en círculos".