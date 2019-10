Detuvieron a un hombre por el brutal crimen de una anciana en Concordia

Una mujer de 71 años fue brutalmente asesinada en su vivienda de calle San Luis al 100, en la ciudad de Concordia. El hecho habría ocurrido en el marco de un supuesto robo, confirmaron fuentes policiales aTenía heridas de arma blanca en la cara, en la nariz, en el pómulo y le cortaron la garganta. Murió desangrada.Según relataron vecinos, la señora tenía problemas de salud que le impedían caminar y hablar: estaba postrada en una cama porque había sufrido un ACV y no conocía a nada ni a nadie. "Ella no se pudo defender, no podía ni siquiera, levantar las manos", aseguraron a Elonce.Se conoció también que la hija y su pareja estaban durmiendo en la otra habitación que está en la parte de adelante de la casa, por tal motivo, se presume que los delincuentes ingresaron por el fondo para robar. Se presume que buscaban dinero pero también habían preparado cosas para llevarse.Este viernes por la tarde en calle 64, entre Laprida y Brown, se realizó un allanamiento. Quedó detenida una persona apodada "El Chino", que tendría vinculación con el homicidio. Este hombre se encuentra herido y se busca establecer las circunstancias en las que sufrió las lesiones.Trabaja Criminalística y División Investigaciones de la Jefatura de Concordia.