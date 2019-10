Con el cuento que ganó un premio, terminó sacando créditos por 300.000 pesos

Recomendaciones para evitar caer en engaños

La estafa por medios informáticos



En la tarde del lunes, Iván recibió un llamado telefónico supuestamente de la "empresa Samsung de la provincia de Córdoba", informándole que había sido uno de los ganadores, en la provincia de Entre Ríos, de 120.000 pesos y un Smart TV.Según relató,. Le vuelve a decir lo mismo, que era todo real, que si quería corroborar lo del dinero tenía que ir al cajero más cercano y ver que estaba hecho el depósito. Esto lo incentivó a ir al cajero, donde terminó realizando un par de pasos que le sugirieron, y que no recuerda cuáles fueron.Al ingresar a su cuenta,. Finalmente, a esta persona, que desconoce el modo,, según indica la denuncia que se materializó esta semana en la fiscalía de la ciudad de Victoria y está en plena etapa investigativa.Vale recordar que la semana pasada, otras dos personas fueron víctimas de estafas telefónicas también en la ciudad de las Siete Colinas , por casi 400.000 pesos.Los engaños que emplean los estafadores para lograr sacar algo de valor a sus víctimas, son muy variados. Algunos utilizan la llamada telefónica como medio para conseguirlo, otros recurren a estrategias más sofisticadas sustituyendo la identidad de entidades financieras a través de páginas web apócrifas.1. Se recibe una llamada de un desconocido que pregunta por algún familiar, que en esos momentos no se encuentra en el hogar, comentando que ha sufrido un accidente, para luego decir que lo tienen secuestrado y exigir dinero por su liberación.2. Si llaman para decir que un pariente que vive en otra ciudad, tuvo un problema con el vehículo cuando iba a visitarlo y necesita que realice un pago para cubrir el costo de la grúa.3. Hacerse pasar por algún familiar de la víctima (sobrino, nieto, hijo, etc) manifestando que la moneda de curso legal ha cambiado, solicitando la entrega de los billetes a fin de cambiarlos y actualizarlos.4. Manifestar a la víctima que son de alguna productora de un programa televisivo y que han resultado ganadores de un sorteo (por lo general una auto de alta gama), solicitando abonar "gastos de impuestos" y/o "gastos de flete" o similares.- No entregue dinero a ninguna persona desconocida.- Nunca brinde datos de tarjetas de crédito o débito, ni número de cuenta, códigos de seguridad o datos sensibles a alguien que lo llame por teléfono- Verifique si el llamado efectivamente proviene de algún familiar, amigo o conocido, corte e intente comunicarse con la persona aludida.- No dé nombres de familiares, ni brinde la dirección de su domicilio.- No realice transferencias a cuentas bancarias desconocidas.- Desconfíe del secuestro cuando el presunto captor pide como rescate dinero o cargas de crédito en líneas de teléfonos celulares.- En caso de que recibir llamadas, mediante el sistema de cobro revertido, verifique antes de aceptarlas si se trata de algún familiar, amigo o conocido, ya que podrían tratarse de llamados efectuados desde una unidad carcelaria.- La mayoría de las víctimas son personas adultas de avanzada edad, es importante ayudarlas a informarse y recomendarles estar alertas.Si recibe un mail de algún sistema electrónico de pago como por ejemplo Pago mis Cuentas o Mercado de Pago, anunciándole que bloquearon preventivamente su cuenta, que debe actualizar sus datos o cualquier otro pedido que lleve a que haga una recarga de datos en el sistema o bien que cambie su clave, no lo haga. Ingrese a la página oficial, escribiendo usted mismo la dirección como siempre lo hace y verifique si existe algún problema.Qué es necesario sabersegún la Asociación de Bancos Argentinos:- Tener en cuenta que las entidades financieras no envían correos de actualización de datos ni se comunican con los usuarios a fin de solicitar sus números de cuentas, tarjetas o claves secretas.- Ingresar manualmente la dirección de la página web que desea visitar, evitar utilizar enlaces o cortar y pegar direcciones.- Evitar el uso de internet en lugares públicos como cyber cafés, locutorios, etc. En caso de tener que acceder, le recomendamos utilizar el teclado virtual. Con el teclado virtual podrá completar su número de documento, clave y usuario, esto evitará que alguien pueda copiar su información desde el equipo que utilizó.- Visualizar el candado cerrado, en la parte superior del Navegador, ya que es el símbolo que representa que la web a la que estamos ingresando es segura.- Las aplicaciones de las entidades deben ser descargadas solo de tiendas oficiales.- No divulgue ni comparta su clave y usuario con nadie y bajo ninguna circunstancia. No utilice información personal tal como: nombre, apodo, nombres de familiares o mascotas, tampoco teléfonos o direcciones. Nunca escriba sus claves o comparta su información personal. Modifíquelas con frecuencia o cuando presuma el conocimiento de las mismas por parte de terceros.- Nunca deje sola su computadora mientras esté operando.- No se limite a cerrar el navegador, use la opción "Cerrar sesión" o "Salir".- Evitar completar formularios, cuestionarios o encuestas de desconocidos.- No ingresar a ventanas emergentes o correos electrónicos de publicidad no solicitada.- Proteger los equipos con antivirus y actualizarlo constantemente, al igual que los sistemas operativos.- Si tiene dudas sobre la legitimidad de un correo, comuníquese con el banco a los números que Ud. posee. No llame a los números que vienen en los mensajes recibidos.