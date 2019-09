Choque en el microcentro: "No se respeta la prioridad de paso de la derecha"

Colisionaron un utilitario Renault Kangoo y un vehículo Fiat Siena que presta servicio para la Cooperativa de RadioTaxi, en la intersección de calles Pellegrini y España, en pleno microcentro de Paraná, durante la mañana de este miércoles."No se respeta el paso por la derecha, porque hasta hay badenes para frenar", aseguró a, el taxista que protagonizó el siniestro."Yo venía pasando y me agarra de la mitad de la puerta para atrás; yo ya había pasado", insistió el trabajador del volante. Y continuó: "Cuando me tocó (la Kangoo), subí a la vereda y el auto pegó contra la columna y los vidrios del cyber".En la oportunidad, el taxista comentó que se sentía mareado por el choque, aseguró que viajaba con el cinturón de seguridad colocado, y agradeció que tras el siniestro no hubo que lamentar heridos."Había dejado una pasajera, que viajaba con silla de ruedas, dos cuadras antes. Y la señora viajaba sentada desde ese lado, del impacto, que si hubiera venido...", estimó.También recordó a dos chicas que iban al colegio, las que por "milagro" no fueron colisionadas por el taxi."Ahora aparecieron los inspectores, pero de mañana temprano nunca hay nadie. Al mediodía si", cerró el taxista, al tiempo que remarcó: "No soy de andar rápido".