Milei confirmó que se presentará en la Feria del Libro

Política Las frases más destacadas de las declaraciones del presidente Milei este domingo

El presidente Javier Milei confirmó su participación en la Feria del Libro 2024 el próximo 12 de mayo en el predio de La Rural donde presentará su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" y lo hará en compañía del diputado libertario José Luis Espert."He participado de la Feria del Libro desde hace muchísimos años. Este año voy a presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el 12 de mayo. Me va a acompañar en la presentación José Luis Espert", reveló en una entrevista para La Nación +.Al respecto y tras las críticas del titular de la Fundación del Libro, Alejando Vaccaro, el mandatario insistió en denunciar que la Feria le reclamó 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus por una cifra similar.Según el mandatario, el gobernador Axel Kicillof financia, en parte, la Feria ante la negativa de la administración libertaria.Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia cuentan con stand propio entre los pasillos del reconocido evento."El año pasado presenté El fin de la inflación. El año anterior, El Camino del Libertario, entre otros. Tengo cerca de 18 o 19 libros publicados, tengo un rol muy activo", argumentó el jefe de Estado.Consultado por el desfinanciamiento de la cultura, el Presidente aseguró que tiene "una vida cultural muy activa" y sostuvo que propone que "los proyectos de cada película tenga mitad de financiamiento privado y mitad del Estado"."Involucrar al sector privado hace que sea un proyecto serio, que le interese al público, y no un proyecto para financiar a amigos militantes", remarcó.En la misma línea, subrayó: "El problema de la cultura son los curros. A partir de un reclamo noble se esconde el monstruo del curro. Hay recursos para la cultura".