Mujer baleada en la cabeza: Lo que dijo uno de los asaltantes tras el disparo

El relato del asalto

"¿Qué hiciste?"

Mucha sangre

Mariela Costen, de 44 años, y una amiga, Ana, de 19 años, regresaban a sus hogares caminando por Avenida Eva Perón de Concordia, cuando a la altura de calle Brasil, fueron asaltadas por dos motochorros en la madrugada del pasado sábado.Mariela recibió un disparo en la cabeza y se encuentra internada en coma inducido mientras que su amiga afortunadamente, no resultó herida en el asalto y es la única testigo.El fiscal Martín Nuñez, a cargo de la causa que instruye el Ministerio Público Fiscal, se refirió al testimonio de Ana, la amiga de Mariela que acompaña a la jugadora de rugby en el momento del asalto. El funcionario judicial contó cómo fue el relato Ana sobre los hechos ocurridos durante el asalto.Nuñez, dijo que "ambas femeninas venían en sentido sur-norte caminando por la Avenida Eva Perón, cuando eran las 4;40 de la madrugada y al pasar por el casino vieron a una moto cross color roja con dos personas que trastabillaron sobre el asfalto, por lo que pensando que algo les podría llegar a pasar con estos sujetos apuraron el tranco hasta que llegaron a la intersección de Perón y Brasil, allí uno de los delincuentes se bajó de la moto y les apuntó con un arma, pidiéndole que les entreguen sus pertenencias, lo que así hicieron y le entregaron 110 pesos que tenía Ana, el delincuente les pidió que se pongan de espaldas mirando la pared pero Mariela Costen, se dio vuelta y en ese momento se sintió un disparo de arma de fuego".Ana García contó al Fiscal Núñez que "quien se encontraba en el manubrio de la moto le dijo al otro caco `¡¿qué hiciste? qué hiciste?!´, como que se le había ido la mano, aparentemente no era lo que habían pactado y que el propósito era el de robarles las cosas y huir"."Es un caso raro, porque en Concordia no es común que exista un ataque así, cuando el delincuente tiene lo que busca se da a la fuga", afirmó Nuñez aEn cuanto a los delincuentes el fiscal dijo que "estamos buscando las 16 cámaras que hay en esa zona y tenemos la descripción de lo que dice la víctima sobreviviente. Para colmo uno de los delincuentes tenía puesto el casco, por lo que se dificulta la identificación pero confiamos en que las diversas cámaras pueden llevar a que identifiquemos a los asesinos".Por parte, el jefe de la departamental, comisario Querencio, confirmó que encontraron una imagen distante de los autores del atraco pero que aún no están identificados, por lo que solicitó que se acerquen a aportar más datos quienes pudieran haber sido testigos del hecho.Natalia, madre de Ana, en declaraciones al diario El Sol, dijo que ambas "Ana les dio la plata que tenía, que eran 110 pesos, después sintió un disparo, creyó que habían tirado al cielo. Mariela la tomó del brazo y cayó pesadamente al suelo. Ambas estaban paradas y Ana vio que le salía mucha sangre (a Mariela) por la boca, ella quería darla vuelta porque estaba viva. Mi hija se quedó con eso que salía mucha sangre y quería ayudarla y no pudo darla vuelta y me decía 'mami no pude ayudarla'", afirmó.