Baleada en la cabeza para robarle $ 110: Lo que contó la amiga de la víctima

Son vecinas

Dramático momento

Vecino llamó a la policía

Dos mujeres fueron asaltadas por dos motochorros en la madrugada de este sábado en Avda. Eva Perón y República del Brasil, de la ciudad de Concordia, cuando se disponían a volver a sus hogares tras salir de un boliche bailable.Una de ellas, Mariela Costen de 44 años, recibió un disparo en la cabeza y se encuentra internada en coma inducido, su amiga Ana de 19 años, afortunadamente, no resultó herida y es la única testigo. Su madre, habló sobre el dramático hecho.Ana, vive con su madre en el asentamiento de La Bianca, donde recibió a. Ambas amigas son vecinas y juegan al rugby en el equipo de Espinillos, el hecho se produjo cuando ambas mujeres caminaban por la Avenida Eva Perón y se toparon con dos motochorros, quienes a punta de pistola las asaltaron, obteniendo por botín magros $ 110, ya que las amigas que habían salido a festejar el Día del Amigo y venían caminando hasta sus domicilios, no les alcanzaba para pagar un remis.Natalia comienza su relato diciendo que recibe un llamado desesperado de su hija cerca de las 04:30 hs., y sale a buscarla con el padre de la joven, "la encontramos llorando, ellas venían del boliche y estos chorros las asaltaron en la Avenida Perón, andaban en una moto tipo cross y la estaban apuntando a ella (Ana, su hija de 19 años), le gritan 'no te des vuelta porque te mato', Ana les dio la plata que tenía que eran 110 pesos, después sintió un disparo, creyó que habían tirado al cielo, Mariela la tomó del brazo y cayó pesadamente al suelo", relató.Ambas estaban paradas, y Ana vio que "le salía mucha sangre (a Mariela) por la boca, ella quería darla vuelta porque estaba viva -dijo y agregó-, mi hija se quedó con eso que salía mucha sangre y quería ayudarla y no pudo darla vuelta y me decía 'mami no pude ayudarla'", contó Natalia García, madre de Ana, quien acompañaba a Mariela Costen."El comisario dijo que posiblemente a los chorros se les pudo haber escapado el tiro, porque era una distancia cortita que las tenía, por eso es que le desarmó toda la cabeza (a Mariela), ella gritando trataba de que parasen los autos que pasaban por la avenida pero nadie lo hacía, fue hacia una casa y le pateó la puerta a un vecino que fue quien salió y llamó a la Policía y la ambulancia. Era para matarlas a las dos, pero Dios no quiso y la mataron a Mariela", relató a