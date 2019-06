Destrozó a martillazos el auto de su ex porque le quitó el televisor

Una discusión por problemas de pareja demandó la intervención del personal de Concordia, en un domicilio de calle Montevideo al 500, a las 00:20 horas de este viernes.



De acuerdo al parte policial, una joven de 21 años radicó una denuncia, donde explicaba que mientras estaba concurriendo a estudiar, su ex pareja -quién cuidaba a la hija que tiene en común- precedió a retirar de la habitación- un televisor LCD Samsung negro de 50 pulgadas.



Martillazos



Fue así que personal policial concurrió al domicilio denunciado -en calle Montevideo al 500- donde hallaron a la pareja forcejeando y discutiendo.

Una vez calmados los ánimos, según informaron fuentes policiales, la denunciante se retiró del lugar pero, a los pocos segundos, regresó con un martillo tipo maza para destrozar el parabrisas del vehículo de su ex concubino; un Volkwagen Gol.



Finalmente, la fiscal en turno dispuso la aprehensión de la joven por el delito de "daño en flagrancia", por lo que fue trasladada a comisaria de Minoridad.



Posteriormente, el joven hizo entrega, en forma voluntaria, del LCD que había sido denunciado como sustraído por su ex. De acuerdo a lo informado por el personal policial, el muchacho expresó que contaba con la factura por la compra del mismo y adelantó que la exhibirá en sede judicial.