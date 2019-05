Triple crimen: Siboldi no tenía tobillera electrónica "por un acuerdo judicial"

"Fiesta narco"

. Así lo confirmó asu abogado defensor, Alberto Salvatelli.Es que el hombre de 54 años estaba imputado por la muerte de un joven de 21 años, Brian Francisco Farías, registrada en julio del año pasado., aseguró el abogado. "Eso fue parte de un acuerdo entre las partes, que incluyó a la fiscalía y la querella, donde se le otorgó la prisión domiciliaria", explicó Salvatelli, al asegurar que Siboldi "no tenía tobillera porque lo dispuso la justicia".En la oportunidad, el abogado comunicó que en la mañana de este lunes,En tanto, este domingo se dispuso la libertad de la joven Narváez, que por toda la probanza recolectada pudo haber tenido una participación secundaria en el grave incidente.En la oportunidad se le consultó a Salvatelli cuál era la relación que mantenía Siboldi con las victimas del triple crimen: Luciano Álvarez, de 37 años, Miguel Aguirre de 35, y Leonardo Álvarez, de 29 años."Había mucha gente en su domicilio; los que se acercaron al lugar eran allegados al vecino de Siboldi, que es uno de los fallecidos", explicó el abogado, al informar que aún no había tenido acceso al expediente judicial por el nuevo hecho de sangre que rodea a un defendido."Siboldi estaba al lado del domicilio, a cinco metros, en una casa que le pertenece a él y en ningún momento quiso irse", insistió el abogado.La declaración indagatoria a Siboldi que, en principio estaba prevista para esta mañana, se postergó porque no había sido remitido el informe médico; por lo cual, la audiencia fue pautada para este mediodía a pedido de la defensa.