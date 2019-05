Triple crimen: Buscan el arma homicida y no descartan nuevas detenciones

Crédito: (PER).-

Policiales Suman tres los detenidos por el triple homicidio registrado en Paraná

Con prisión domiciliaria

Habrá nuevas detenciones

No aparece el arma

Discusión y balacera

La policía avanza con la investigación para dilucidar qué paso en la madrugada del sábado, en una vivienda ubicada en Valentín Denis y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande de Paraná, en la que mataron a tres sujetos que se encontraban junto a otras personas en el interios de la casa.Tras el triple homicidio, Oscar Siboldi, fue detenido y también se aprehendió en el lugar, a Cintia Narvaez, de 23 años. En tanto, el hijo de Siboldi, Brian Ezequiel de 24 años, fue detenido posteriormente, tras un allanamiento en barrio Paraná XVI.Según confirmaron d esde la División Homicidios a Elonce, Siboldi (padre) se encontraba cumpliendo una condena domiciliaria por el homicidio de un joven a mediados del año pasado El director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos dio precisiones sobre el avance de la investigación. "Todavía estamos investigando, no"En horas de la tarde del sábado se hicieron cinco allanamientos, en los barrios Bajada Grande y Paraná XVI", señaló Jurajuría en diálogo cony agregó que "se dispuso custodias en los lugares de interés para la causa y no descartamos que se haga una nueva inspección en el lugar del hecho", dijo el comisario.Por otra parte, confirmó que las víctimas tenían antecedentes policiales. Asimismo, se centró en la actitud de Siboldi (padre) ante el hecho. "Cuando se hizo presente el personal policial en el lugar del hecho, (donde Siboldi cumplía prisión domiciliaria) él no estaba. Pero eso se va aEl director de Investigaciones señaló que "había varias personas en el lugar y también, había gente afuera que observó el incidente. Tenemos entendido que hubo una discusión que desencadenó la balacera", afirmó Jurajuría ay prefirió no dar detalles de los motivos de la discusión que desató la masacre en Bajada Grande.Además, el funcionario policial se refirió a la tranquilidad con la que se encontraba Oscar Siboldi tras ser