Claves del triple crimen: Autopsia, prontuario de las víctimas y más sospechosos

La fiscal Patricia Yedro ya cuenta con numerosos datos que le permitirán este lunes avanzar con lasa quiénes responsabilizará del triple crimen ocurrido en la madrugada del sábado en el interior de una vivienda en Valentín Denis y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande de Paraná.El personal de la División Homicidios sigue procesando material probatorio con el fin de apuntalar las responsabilidades de los Siboldi, ver la participación de la joven Cintia Narváez de 23 años, y analizar seriamente la posibilidad de buscar y detener al menos a dos personas más por el, que por toda la probanza recolectada pudo haber tenido una participación secundaria en el grave incidente.Hoy se realizará la audiencia imputativa y luego se avanzará con la declaración indagatoria del padre y del hijo.Al respecto, el abogado defensor Alberto Salvatelli, admitió que ""."Más allá de esto, mis defendidos podrán contar lo que sucedió, y no se trataría de una violación de la prisión domiciliaria, tal como se dijo, sino que se tratará de aclarar que el hecho ocurrió dentro del predio donde estaba Siboldi", adelantó el abogado defensor.En esa línea, destacó: ""."Siboldi padre podría dar detalles de lo sucedido, situación en la cual su hijo no tendría, a priori, nada que ver", resaltó Salvatelli para indicar: "La joven mujer que estaba presa, recuperó la libertad, por lo que habrá que ver que temperamento se toma con ella por parte de la Fiscalía".Por otra parte, el letrado indicó a diarioque en la causa hay varias puntas que se están investigando "lo que llevaría a la búsqueda al menos de dos personas más que tendrían que aclarar su situación".Se hizo saber desde la Policía que. Si bien esto no justifica el triple crimen, se tomó como un elemento a analizar el marco de violencia que existía entre los Siboldi y las víctimas.En ese marco, se alertó quepara aclarar su situación en la justicia.Finalmente, no se descartó que en la recolección de elementos de prueba, se disponga la búsqueda de dos personas más porque habrían sido mencionadas como posibles partícipes de los incidentes ocurridos en la madrugada del sábado en la zona de Bajada Grande.El informe forense habría determinado quehabida cuenta de la cantidad de personas asesinadas y por el número de impactos que ingresaron a los cuerpos.