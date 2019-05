Habló la entrerriana del video íntimo: "No quiero que se siga esta cadena"

El pedido de la víctima

MSL, la mujer de 39 años cuyo video intimo fue difundido a través de un grupo de Whastapp, imploró que el mismo no siga siendo compartido en las redes., encomendó ante el programa Sin Interferencia que conduce Maximiliano Medrano poren Nogoyá.De acuerdo a lo que rememoró, el viernes pasado, una amiga le avisó que en un grupo de WhatsApp el cual se llama ´Quemados Nogoyá´, una persona habría subido un video íntimo, el cual la tenía como protagonista., aseguró la mujer.MSL confirmó que, a los fines de dar con el responsable de la divulgación del video, aportó a personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura policial de Nogoyá, un número de teléfono cuya característica es de Victoria."Es un grupo de Whastapp al que se dedican a presentar fotos y videos, en el que, directamente, te queman", remarcó., imploró la mujer, al mostrarse "afligida" por la situación.remarcó."Yo fui víctima. No le hice daño a nadie", insistió, al tiempo que apuntó:Más adelante que dijo estar "tranquila" por la contención familiar ante el difícil momento. "Ya hablé con mis hijos, porque era lo que más me preocupaba, si lo llegaban a ver. Y mi familia, ellos están conmigo en todo", remarcó.