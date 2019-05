El Ventilador: Dime cómo conduces y te diré quién eres

Cada día nos levantamos o acostamos con noticias de dos, tres y hasta cuatro accidentes de este tipo, sólo dentro del ejido urbano.



Entre colisiones sin lesionados y siniestros con heridos de mayor o menor gravedad, ya son más de 400 los casos, sólo en los primeros cuatro meses del año.



Y, como si el número no fuese sorprendente, las empresas de seguro afirman que la cifra en realidad sería incluso mayor.



Las estadísticas surgen de los datos oficiales que poseen la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. Y las causas de estas situaciones son varias, pero muy bien conocidas por todos: la distancia mínima entre coches, el giro sorpresivo a la izquierda, el cruce de semáforos en rojo, la invasión de carril y muchos más.



Pero, entre todas las causantes de estos siniestros diarios, incumplir con la norma que le da prioridad de paso a quien viene por la derecha, encabeza todas las estadísticas.



Esto no es todo. Un dato que llama aún más la atención y despierta preocupación es que, según el área de Colisiones de Tránsito de la Municipalidad, las estadísticas no muestran grandes variaciones en los últimos años.



Entonces, vale aquí preguntarnos? ¿conducimos cada vez peor en la ciudad de Paraná?



Los especialistas afirman que existe un alto nivel de incumplimiento a las normas. Y esto es fácil de notar con sólo salir a dar unas vueltas por nuestras calles.



Pero? ¿comprenden realmente algunos conductores cuándo están infringiendo la ley, o directamente la desconocen? ¿De qué manera se aborda la educación vial actualmente, por ejemplo, desde las escuelas?



Si sumamos como factor a esta problemática a los 10.000 vehículos, entre autos y motos, que se incorporan por año a circular por la ciudad, nos damos cuenta que estamos realmente ante una situación preocupante.



En este sentido? ¿cuál es el trabajo diario de ordenamiento del tránsito y el plan a futuro para la ciudad?