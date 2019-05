El Ventilador: Algunas opiniones sobre los siniestros viales

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Cada día nos levantamos o acostamos con noticias de dos, tres y hasta cuatro accidentes de este tipo, sólo dentro del ejido urbano.Entonces, vale aquí preguntarnos? ¿conducimos cada vez peor en la ciudad de Paraná? Los especialistas afirman que existe un alto nivel de incumplimiento a las normas. Y esto es fácil de notar con sólo salir a dar unas vueltas por nuestras calles.Pero, ¿comprenden realmente algunos conductores cuándo están infringiendo la ley, o directamente la desconocen? ¿De qué manera se aborda la educación vial actualmente, por ejemplo, desde las escuelas?-"Las calles tienen mucho que ver. Mi hija por no chocar se comió un pozo y le salió caro el arreglo".-"¿Por qué a los autos viejos y de alta gama no los multan? Ni papeles les piden. Pongan gente capacitada para multar y dirigir tránsito".-"Respecto a los siniestros viales, soy conductor desde hace varios años, moto y auto, y no me canso de ver automovilistas con celular en mano, cigarrillo, tomando mate, etc. Entre los motociclistas, están los que usan los cascos de sombrero, cascos no homologados, andan sin casco, sin luces. Falta mucho control para que se regularice la situación".-"Los inspectores andan en el centro con tres o cuatro por esquina, o por casa de gobierno. Nada más. En las avenidas viven girando a la izquierda".-"El tema de las escuelas es siempre lo mismo. Padres que esperan a los chicos en la puerta de la escuela y no les importa el que está detrás de ellos. Llegan justo a horario a buscar a sus hijos y tenés que tolerar la falta de educación".-"Mientras la plata habla las normas no existen. Mucho exceso de política".-"Si eso pasa en las escuelas ¿por qué dejaron a varias sin transporte, lejos de las paradas de colectivos? Un desastre cambiar el recorrido de los colectivos. No piensan en los niños que van al colegio ¿quién fue el de la idea de cambiar los recorridos del transporte público? Sólo piensan en recaudar dinero, pero ¿cómo van a sacar los colectivos que pasan por la terminal? ¿Así quieren mejorar la ciudad? Es un desastre el transporte".-"Al señor Galliussi ¿por qué no controlan a los caballos sueltos somos los de zona Tibiletti, Bordon y Caputto? En auto escuela no se aprende nada, sacan plata nomas".-"En calle Gualeguaychú ni controlan los carriles exclusivos para el transporte".-"Soy colectivero, hace más de 20 años ando en la calle. El gran problema es que los conductores no diferencian saber andar de saber manejar. Es muy, pero muy básico lo que toman para sacar el carnet. Deberían enseñarles la ley nacional de tránsito".-"En la zona del puerto nadie respeta nada. Las motos con escape libre comienzan los jueves hasta lunes por la madrugada. Imposible descansar".-"Hace poco tuve un siniestro en Malvinas y Santa Fe. Desde el municipio dijeron que no había alcoholímetro disponible. Afortunadamente no había lesionados y pude insistir en que se realizara el test, pero fue vergonzosa la respuesta. Me dijo que había un solo equipo a disposición y estaba muy lejos, en la casa de un empleado, y no podría traerlo. 2.0 de alcohol fue el resultado. Si no hubiese habido test (por insistencia) el conductor seguía su camino sin ninguna interrupción".-"Yo circulaba por Almafuerte llegando a 3 de febrero, el semáforo estaba en verde, y se me cruzó un automóvil en rojo. Lo choqué quedamos a un costado y arrancó el auto nuevamente dándose a la fuga. Lo busqué por la patente y es un agente del servicio penitenciario. Como no tengo testigos y no hay cámaras, no pude hacer nada ya que lo lleve a una mediación y negó todo. En ese caso ¿no se puede pedir una pericia al auto de él? ¿Se hace una denuncia? ¿Cómo se procede?".-"Soy chofer de reparto y me canso de ver a empleados municipales manejar como si las calles fueran de ellos. Ahora pregunto ¿para manejar un camión a ellos se les piden psicofísico y psicológico?"-"Yo quedé cuadripléjico a raíz de un accidente de moto. El vehículo no tiene nada que ver, si no recuerda es un mecanismo de defensa. Seis años estuve en rehabilitación, el vehículo no tiene la culpa".-"¿Qué pasa si colisiono con un pozo no señalizado en una calle de Paraná y rompo algo del auto? ¿Se puede reclamar a la municipalidad? ¿Y también si me choca un carro a caballo? ¿Qué se puede hacer?".-"Cuando el municipio habilita un negocio debería exigirle estacionamiento. En América, antes de Paracao, hay una granja y es un caos el tránsito y un poquito más arriba está el banco Bersa".-"Quiero aclarar ya que no lo mencionó el señor Pucheta. El programa conducí tu curso fue creado inicialmente por el Instituto del Seguro. Soy Claudia Waigel, coordinadora de marketing del instituto y actualmente estamos acompañando activamente ese programa. Se trabaja en conjunto con la Secretaría de Juventud de la Policía de Entre Ríos y el Gobierno de Entre Ríos junto al Consejo de Educación y Desarrollo Social".-"Tendríamos que tener vehículos sin espejos retrovisores, ya que el verdadero chofer profesional debe atender las maniobras del que va adelante".-"Quiero saber ¿Cuál es la razón de que transiten generalmente por la izquierda? ¿Qué es lo que no entienden? ¿O cuando rinden para el carnet no les explican?".-"¿Qué piensan de las calles rotas? ¿Quién paga los autos rotos gracias a la intendencia? No hay veredas y después el conductor tiene la culpa. El responsable es el municipio. En República Siria está todo roto en la entrada al Mosconi. Hay cráteres que esperan, no hay veredas, hay una escuela sin veredas. Tránsito y policía no existen, solo para sacar motos. Los inspectores están guardados, ganan sueldos para estar en casas. Por favor, mucha injusticia. Esperan que pase algo para arreglar".-"¿Quién controla las pintadas de los 15? Que cortan una calle, en plena avenida te atraviesan autos y conos. Son un peligro. Tienen 14 o 15 años, mucho alcohol y música, se empujan. Es increíble todo lo que se ve en la calle todos los días".-"Es una vergüenza como no respetamos y no hacen respetar las normas de tránsito. Yo estuve en Chile y la verdad que es envidiable cómo se respetan las reglas. Y si no las cumplís te sacan el carnet y vas preso".