Confirman los procesamientos por estafa en ATER con compensaciones tributarias

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces María Carolina Castagno, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, confirmó los procesamientos en el marco de la megacausa en la que se investigó. El fraude alcanza unEl expediente está caratulado "Martínez, María Estrella-Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/ defraudación a la Administración Pública". La investigación se abrió tras una denuncia formulada por el(actualmente, al frente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda); también la exdiputada provincial del Frente Amplio Progresista, María Emma Bargagna; y del diputado radical Jorge Monge.

Entre 2004 y 2014

128 procesados

Argumentos desechados

La resolución

Empleados infieles

Ex Tesorero de la provincia

Compensaciones por deudas

Carga de datos

Los procesados que recibieron el revés judicial:

Otros procesados

La investigación por operaciones de. Los delitos investigados son, entre otros, la simulación dolosa de pagos, la adulteración dolosa de registros, la defraudación a la Administración Pública, y el cohecho activo y pasivo , es decir, dar o recibir sobornos. Esto es:La causa tuvo un capitulo relevante el 28 de diciembre de 2017 cuando la jueza de Transición Marina Barbagelata, que durante un tiempo estuvo abocada exclusivamente al caso,, contadores y empresarios.La decisión de la magistrada fue apelada por un grupo numeroso. En esa instancia, todos solicitaron el sobreseimiento, planteando, a grandes rasgos, los siguientes argumentos:o las claves de acceso al sistema clonadas; o, en el caso de contribuyentes, que fueron engañados por un grupo delictivo conformado por funcionarios públicos y contadores.En tanto,por ser ese régimen penal más benigno.Todos esos argumentoshace lugar a lo solicitado por el Fiscal de Coordinación Álvaro Piérola, la fiscal Laura Cattaneo; y el Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, quienes destacaron el meticuloso procesamiento de la jueza.En la resolución, a la que tuvo acceso, el Tribunal "considera que, al no permitir los mismos, arribar al estado de certeza negativo que exige el sobreseimiento, como así tampoco se vislumbra la situación intermedia contemplada en el artículo 305 C.P.P. (Falta de mérito), lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido y pone de relieve la improcedencia de los agravios plasmados en los distintos memoriales recursivos", concluye la sentencia.Entre los, María Estrella Martínez de Yankelevich, Jefa del Departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador .También están imputados el ex Tesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria (renunció cuando el escándalo estalló); Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; y Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.Los empleados infieles están acusados deEl mecanismo de compensaciones está habilitado por el artículo 75 del Código Fiscal, donde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo,En el sistema, según la acusación, se falseaba la información sobre la cancelación de deuda a través de compensaciones,La imputación dice quepor Gaggion, Dayub y Miño, y que lo hicieron por instrucción de su jefa, Martínez de Yankelevich. También se sostiene que los contribuyentes hacían llegar el dinero a través de, entre otros, Barreto, Jorge Zuttion, ex Director de Impuestos de Rentas; y los contadores Julio Schmukler, Jorge Speroni y Carlos Sagasti, entre otros.. Jefa del Departamento Despacho de ATER. Su abogado es Walter Rolandelli. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.. Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER. Su abogada es Sabrina Florencia González. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.. Se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, dejó su cargo como secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet. Su abogado es José Esteban Ostolaza. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.. Ex Director de Impuestos de Rentas. Sus abogados son Candelario Pérez y Daniel Trillo. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública.. Empleado de ATER, subalterno de Martínez de Yanquelevich. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Lo defiende el abogado Marciano Martínez. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.. Actualmente es Jefa de la División Despacho de ATER. En la causa dijo que acataba las directivas de sus superiores. Su abogado Santiago José Halle. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso sostuvo que obró con confianza en Barreto que le ofreció el sistema de compensación. Su abogado es Marciano Martínez. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Sus abogados son José Candelario Pérez y Raúl Enrique Barrandeguy. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterados y defraudación a la Administración Pública.. Fue contador de Centro Eléctrico, proveedor del Estado; y de Agrícola Ganadera San Esteban. Su abogado es Julio Federik. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterados y defraudación a la Administración Pública.A Hilda Renee Ancarola, Adolfo Inosencio Cracco, Héctor Eduardo Cracco, Guillermo Diego Derudder, Rodolfo Sixto Ferrreri, Ángel Matías Galuccio, Gustavo Francisco Gambaro, Marta Delfina Ponce, Raúl Nolberto Premaries y Mario Tejera, se los acusa de ser autores de; y autores de cohecho activo en concurso ideal con participación en la defraudación a la Administración Pública.A Jorge Luis Malleret, Carlos Alberto María Mondolo, Marcelo Eduardo Mondolo, Ana María Tejera, Carlos Cook, Laura Andrea Kobrinsky, Marcelo Horacio Longhi, Yolanda María Sbacco, se les endilga ser autores deA Javier Andrés Germanier, Rodrigo Sixto Ferreri, Hernán Horacio Leiva, Claudia Patricia Metralle, Mauro Fabián Neme y Roberto Eduardo Viola,En tanto,: Miguel Ángel Banega, Conrado Ángel Droz, Pedro José Dupont, Armando Mario Guiot, Ricardo Horacio Van Der Donkt, Diego Raúl García, Daniel Omar Abud, Alberto Francisco Bonvin, Rosa Manuela Borsotti, María Isabel Campopiano, Walter Gilberto Castañeada, Miguel Ángel De Santiago, Jorge Alberto Eymann, Manuel Isauro González, María del Carmen Grigolatto, Marcelo Fabián Hundt, Javier David Koll, José Adrián Kupervaser, María Antonia Larocca, Osvaldo Rubén Leiva, Raúl Eduardo Marso, Ramiro Damián Alberto Panizza, Diego Ramón Piñon, Leonardo Miguel Premaries, Roberto Carlos Robin, Osvaldo Narciso Vallin, Abel José Viollaz y Ary Demian Zajd.Guillermo Diego Derudder, de la Empresa de Transporte de Derudder Hermanos SRL, mejor conocida como Flecha Bus; Raúl Bernardo Marsó, presidente de Las Camelias SA; Abel José Viollaz y Conrado Ángel Droz, presidente y director titular de Termas Villa Elisa; y Miguel Ángel Matías Galuccio, de la firma El Sembrador SRL y Espinillo SA, que es padre del ex CEO de YPF, Miguel Galuccio.: Raúl Barrandeguy, Miguel Ángel Cullen, Marciano Martínez, Mauro Panizza, Fernando Oriol, Lucas Carlos Putallaz, Héctor Raúl Ledesma y Luis Alejandro Sosa, Roberto Beherán y Jerónimo Martín De Bueno, Pablo Bonato, María Luz Pais Miller, Marcela Jorgelina Llopi De Santiago, Joaquín Ignacio Pérez, Darío Germanier, entre otros.