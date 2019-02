Fijaron fecha de audiencia por el crimen de Gisela López: "Estamos esperanzados"

El Superior Tribunal de Justicia fijó el 20 de marzo como fecha de audiencia para definir si habrá o no un nuevo juicio por el crimen de Gisela López, la joven asesinada en la localidad de Santa Elena en el 2016.



Vale recordar que, tras la absolución de los tres imputados por el femicidio, Matías Vega y Mario y Elvio Saucedo, la Fiscalía apeló el fallo y el Tribunal de Casación anuló la absolución y sostuvo que se debe hacer un nuevo juicio.



Gabriel López, familiar, dialogó con Elonce TV y explicó que "esperábamos que ya se fijara una fecha de juicio, pero hay que esperar los tiempos de la justicia. Se me partió el corazón, recordé muchas cosas de ella, pero lo importante es que estamos acá firmes para dar batalla y poder encontrar justicia".



"Ellos tres son responsables del crimen de mi hermana. Esperamos que si hay un nuevo juicio haya una condena. No lo sabemos porque de la justicia se puede esperar cualquier cosa. Ojalá se haga justicia por Gisela. Si no es así sería otro golpe duro para nosotros. Igual tenemos mucha esperanza", expresó.



Asimismo, dijo que "mi familia lo tomó feliz y tristemente, porque es una buena noticia pero también nos entristece la fecha". Elonce.com