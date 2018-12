Domiciliaria con tobillera para practicante de Kick Boxing que golpeó a su ex

Sobre el hecho

Policiales Una mujer fue brutalmente atacada por su ex pareja en Chajarí

Violencia de género

El reclamo de Justicia

Roberto Gabriel Campos, acusado de golpear a su ex pareja, continuará detenido bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica por 45 días más; el hombre de 35 años está detenido desde el mes de octubre, acusado de haber chocado y, en el mismo lugar, golpeado a la joven de 23 años asestándole golpes de "Kick Boxing" hasta fracturarle el maxilar y una clavícula.Recordemos que Campos, practicante de "Kick Boxing", ya tenía denuncias por violencia de género y restricción perimetral.Frente a ello, el abogado defensor de Campos, Gustavo Rader, apeló la determinación del magistrado en la Cámara de Concordia, instancia que dio lugar a su planteo. Entre las consideraciones para tomar tal medida de morigeración, se contempla que no existiría entorpecimiento para la investigación y que sólo restan algunas pruebas periciales, las que se concretarían en un plazo no inmediato, por cuanto se estaría en condiciones de "salvaguardar con arresto domiciliario".El detenido llevará una tobillera electrónica y por ese período no podrá dejar su domicilio. Concluido el período en cuestión, una nueva audiencia resolverá cómo continuará la situación procesal de Campos.El hecho se produjo el 10 de octubre, cuando intervino la Policía de Chajarí, ante la situación que denunció una joven mujer. La víctima, Belén, transitaba en motocicleta y en inmediaciones de calles San Martín y Estrada, fue embestida por un vehículo. Hasta allí todo parecía indicar que se trataba de un accidente más. Pero tras el hecho, en la sede policial se presentó un hombre, quien manifestó haber sido partícipe de un siniestro vial, situación que tenía vinculación al hecho mencionado.Es así como la investigación sacó a la luz que ese hombre, que manejaba el automóvil que embistió a Belén, era la ex pareja de la víctima y, tal la declaración de la mujer desde el hospital Santa Rosa donde estaba internada, una vez en el suelo habría recibido golpes a patadas por parte del victimario.La víctima tenía un botón antipánico dispuesto por la Justicia, lo que refleja que existía una intervención por denuncia de violencia de género. No obstante, por las circunstancias en que se produjo el siniestro vial, la joven madre no tuvo la oportunidad de activar el alerta.El hombre habría desobedecido la restricción que tenía con respecto a su ex pareja. Esa acción y las lesiones graves con que resultó su ex pareja por el ataque, fueron elementos valorados por el juez Degano quien determinó la prisión preventiva, la que ahora es morigerada con la prisión domiciliaria y la tobillera electrónica para mantener controlado al imputado por el hecho.La mujer había sufrido lesiones de carácter graves: fracturas de clavícula y maxilar, que demandan una curación mayor a 30 días, entre otras secuelas propias del choque y de los golpes recibidos.En el marco del Día de la No Violencia Contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, Chajarí se hizo eco de una marcha que tenía por objetivo repudiar toda situación de violencia de género y reclamar justicia por aquellas mujeres que son víctimas.En la movilización, que tuvo como epicentro el edificio del Centro Cívico de esa ciudad -donde funcionan las instancias judiciales-, estuvo presente el clamor de justicia por Belén. Los convocados marcharon con carteles, reivindicando el derecho de las mujeres y, en particular, pidiendo el peso de la ley sobre el responsable de la situación a la que estuvo expuesta la joven en aquel supuesto siniestro vial que tuvo lugar en la mañana del miércoles 10 de octubre.