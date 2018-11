Se cumple un año de la desaparición del empresario Benvenuto

Se cumple un año de la desaparición del empresario Omar Héctor Horacio Benvenuto, ocurrida el 27 de octubre de 2017 en Gualeguay. La causa finalmente quedó bajo la competencia de la Justicia Federal, por lo que pasó de caratularse como "desaparición ilegitima de la libertad" a investigarse un "secuestro extorsivo" y desde entonces no ha habido novedades en la investigación.El empresario de 67 años había salido de su casa y se dirigió en camioneta a una reunión en Mansilla, a unos pocos kilómetros de Gualeguay, a la que nunca llegó y de la que nadie conoce los detalles, ni siquiera sus protagonistas. Las cámaras de seguridad de Gualeguay registraron la salida del empresario, a las 20, en su vehículo y solo, en tanto luego de la denuncia de los familiares, que se formalizó ese domingo, personal policial halló la camioneta estacionada a la vera de la Ruta 12, minutos al norte de Gualeguay, en perfecto estado, sin señales de violencia en la banquina, y con sus pertenencias dentro.Una serie de escuchas telefónicas, solicitudes de declaración, secuestros de teléfonos y operativos en estancias de reconocidas personas de Gualeguay, que luego quedaron sin efecto, desataron a fines de 2017, un tembladeral en esa ciudad y una cantidad de versiones que se fueron descartando con el paso de los días.Según consta en la investigación, los últimos que vieron al empresario fueron el exsenador radical Hugo Lesca y el jefe de la bancada de concejales de Cambiemos Gualeguay, Efraín Martínez Epele. Fue cuando se reunieron para analizar una propuesta del empresario para comprar el terreno en el que se encuentra su empresa Inprocil SA.Según lo que trascendió sobre el expediente, la desaparición de Benvenuto se habría dado, en el marco de un engaño cuyo sebo fue, una reunión secreta en la localidad de Gobernador Mansilla. De acuerdo a lo que se pudo saber del contenido del oficio judicial, la querella en la causa por la desaparición del empresario, Carlos Magallán, acompañado por el Fiscal Agustín Gianini, habría basado su pedido de allanamientos a Luis, Sebastián y Eduardo Erro, y a Hugo Lesca, en que, a partir de la intención del desaparecido Omar Benvenuto de comprar el terreno de Av. Illia de Gualeguay, donde se encuentra su planta, los Erro y Lesca lo engañaron para que fuera a una reunión secreta, que habrían organizado ellos en Gobernador Mansilla.En este sentido, la hipótesis esgrimida para justificar estos operativos se basaría en que, en el marco de una falsa estrategia para que Benvenuto se quedara con el galpón de su firma, Lesca habría provisto la "pata" local, ya comprometida en las reuniones con Federico Bogdan y Efraín Martínez Epele, y Luis Erro (ex funcionario provincial), aportaría la "pata" provincial, para reunirse, supuestamente, con funcionarios en Gobernador Mansilla, en el más estricto secreto, publicóCuando el entonces fiscal Agustín Gianini pidió a la jueza de turno órdenes de allanamiento en las viviendas de los dos dirigentes políticos más conocidos de la ciudad: el exintendente peronista Luis Erro -y a sus dos hermanos- y al radical Lesca. El procedimiento se basó en un supuesto cruce de llamadas que daba indicios claros de que ambos estaban involucrados.Los dirigentes rechazaron las acciones y cuestionaron la medida solicitada por el fiscal. Dijeron sentirse agraviados y fueron a la justicia para exigir que se investigue la posible plantación de pruebas. El 23 de noviembre el fiscal Gianini decidió renunciar.Dos días después, el 25 de noviembre, la justicia admitiría que se equivocó. Fue cuando el oficial principal de la Policía de Entre Ríos, Dante Nicola, informó al Jefe de División Antisecuestros, comisario Gustavo Schumacher, que en el caso se constató un "error involuntario" que derivó en la vinculación errónea de Lesca y los hermanos Erro. Según el agente hubo "una discordancia" en el entrecruzamiento de teléfonos.Ese mismo día, el jefe de concejales de Cambiemos Gualeguay, Efraín Martínez Epele, zafó de un pedido de destitución formulado por el bloque peronista, quienes le reprochaban haberse reunido con el empresario Benvenuto para tratar un asunto a espalda del Concejo Deliberante. A la hora de la votación, su bloque lo salvó.El 28 de noviembre la jueza de Garantías de Gualeguay, Alejandra María Cristina Gómez, se apartó del caso y el expediente que investigaba el paradero de Benvenuto pasó luego a la órbita de la Justicia Federal, que comenzó a analizar una nueva hipótesis: que el empresario haya sido secuestrado. El traspaso de la investigación se dio cuando la familia del dueño de Inprocil denunció que el 1° de noviembre recibieron una llamada en el que una voz, de acento colombiano, le exigía un rescate. La fiscalía de Gualeguay ordenó intervenir los celulares de los familiares para seguir adelante con la investigación, pero no hubo nuevos contactos. Pese a esto, hubo otras medidas que llevaron a las autoridades judiciales a entender que se estaba frente a un secuestro extorsivo, por lo que debía continuar con la causa la Justicia Federal.La causa con esta situación judicial, llegó al juzgado federal de Leandro Ríos, en Paraná, quién luego de examinar las pruebas recolectadas por la justicia de Gualeguay, entendió que no está acreditado por el momento, que se esté frente a un secuestro extorsivo.De esta manera, esta situación seguirá siendo investigada por la Justicia de Gualeguay, la que deberá establecer si el llamado en cuestión fue real, o bien se trató de una persona que intentó sacar algún rédito económico jugando con el dolor de los familiares del empresario.En enero de este año, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió una solicitada en la cual se ofrecía $500 mil a quien brinde algún dato que "conduzca directamente a encontrar" al empresario.El abogado de la familia Benvenuto, Esteban Español , había asegurado aque, "las investigaciones inmediatas se hicieron, ahora están profundizando en distintas pistas que se tienen. Y eso lleva tiempo, lamentablemente lleva tiempo". Tras insistir con que prefieren mantener en reserva todos los datos que van surgiendo respecto del paradero del hombre desaparecido "para no poner en aviso a captores". No obstante, señaló a este medio que, por el momento, "no hay medidas concretas allanamiento ni detenciones".La empresa de Benvenuto, Inprocil (Industria Productora de Cilindros), tiene una planta en Gualeguay donde emplea 100 operarios, otra en Caseros -provincia de Buenos Aires- y es una de las pocas del país que se dedica a la fabricación de tubos de GNC y a la provisión de plantas llave en mano para la producción de cilindros de acero.