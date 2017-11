Desaparición de Benvenuto: Revelan la trama que motivó los allanamientos

Policiales Exsenador explicó cuál era la relación que tenía con el empresario Benvenuto

El empresario gualeyo, Omar Benvenuto, desapareció misteriosamente hace doce días y tras diversos rastrillajes y allanamientos, sigue sin haber novedades sobre el paradero del mismo.Algunos de los procedimientos ordenados por la Justicia, fueron duramente cuestionados por algunos de los que estarían siendo investigados en la causa.Tras los operativos policiales, el ex senador Hugo Lesca y el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, expresaron su disgusto con los mismos por la exposición que sufrieron. Además, se desvincularon de la desaparición de Benvenuto, aunque no negaron tener ciertas relaciones con el empresario buscado hace 12 días.El revuelo que se dio por los allanamientos, generó malestar en algunas de las familias más conocidas de Gualeguay, y las autoridades, explicaron que se dieron en el marco de la investigación. "Entiendo el disgusto ode Fiscalía ni del juzgado de Garantías", señaló la ministra de Seguridad, Rosario Romero.De acuerdo a lo que se pudo saber del contenido del oficio judicial, la querella en la causa por la desaparición del empresario, Carlos Magallán, acompañado por el Fiscal, Agustín Gianini, habría basado su pedido de allanamientos a Luis, Sebastián y Eduardo Erro, y a Hugo Lesca, en que, a partir de la intención del desaparecido Omar Benvenuto de comprar el terreno de Av. Illia de Gualeguay, donde se encuentra su planta,En este sentido, la hipótesis esgrimida para justificar estos operativos se basaría en que, en el marco de, Lesca habría provisto la "pata" local, ya comprometida en las reuniones con Federico Bogdan y Efraín Martínez Epele, y Luis Erro (ex funcionario provincial), aportaría la "pata" provincial, con el Gobernador y el ex ministro, Carlos Schepens,, publicóA partir de esta hipótesis, la cual surgiría de testigos provistos por la familia, que corroborarían la existencia de la reunión, el fiscal y el querellante,Según las presunciones, aceptado esto por Benvenuto,Prueba de esto, para el fiscal y la querella, sería el lugar donde se encontró la camioneta, a metros de la entrada a uno de los campos de los Erro, y unas, en las cuales habrían acordado, a entender de Gianini y Magallán, la desaparición de Benvenuto.Del mismo modo, también argumentarían para estas medidas que, esa noche,, pero en ningún momento se pudo identificar la chapa patente.En función de esta hipótesis, la Querella solicitó, la Fiscalía acompañó, y la Jueza de Garantías, Dra. Alejandra Gómez, instruyó los nueve allanamientos realizados el pasado sábado,Cabe destacar que, a pesar de esta, por lo menos sorprendente, hipótesis, no se desprende de los documentos cuál podría ser el sentido de lo hecho por Erro y Lesca, o en qué forma habrían afectado a Benvenuto.Por otra parte, también en la mañana de ayer, por, Sebastián Erro aseguró: "".En el mismo sentido, afirmó haber solicitado ya el registro de llamadas de su celular para denunciar "la existencia de un documento falso, como es el registro de llamadas, ya que estas llamadas que se dice que existen, no tuvieron lugar jamás". Fuente: (Gualeguay21).-