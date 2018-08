Denunciaron a empleado municipal por pedir favores sexuales a cambio de pañales

Política Fotografiaron camioneta oficial en Paraguay y separaron del cargo a funcionario

Una mujer oficializó esta mañana, una denuncia penal contra un empleado que ejerce funciones en el PROMAR, que depende de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, al que acusa de pedir favores sexuales a cambio de pañales. La causa recayó en manos del fiscal Fabio Zabaleta.En diálogo con Diario Río Uruguay, Lili Salinas, integrante de la Asociación Discapacitados Unidos Concordia, precisó que en la mañana de miércoles se presentó en los Tribunales de Concordia para realizar una denuncia contra un empleado que cumple funciones en el área de discapacidad.Al respecto, explicó que en realidad. Ratificando que "mi respuesta fue que no me sorprendía, porque en discapacidad pasaban cosas peores"., explicó Salinas, reiterando lo que planteó ante el propio fiscal Fabio Zabaleta.Por último agregó que "mucha gente lo sabe y no quieren salir a hablar, menos las madres de los chicos con discapacidad, porque después son sacados los beneficios que ellos tienen y son vulnerables en todo sentido", concluyó.