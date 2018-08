El sobrino de "Petaco" Barrientos seguirá con prisión preventiva

Ayer el juez de Garantías, Gustavo Maldonado prorrogó por 20 días la prisión preventiva del sobrino de Gustavo Petaco Barrientos a pedido del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.



El fiscal consideró en su alegato que el imputado de 22 años tiene que permanecer preso porque puede entorpecer la investigación amedrentando testigos o puede fugarse por la pena en expectativa que hay en su contra, la cual supera ampliamente la década de encierro.



En su fundamentación el acusador tuvo en cuenta que el muchacho no tiene trabajo y que además es familiar directo de personas vinculadas al mundo del hampa.



La defensora Corina Beisel rechazó los planteos de la Fiscalía y aseguró que "el encarcelamiento preventivo es una pena", y añadió: "es dable decir que es una pena anticipada".



La abogada solicitó que no se prorrogue la preventiva, pero en caso de que el juez entienda que debe continuar privado de la libertad que sea en su casa bajo el resguardo de su madre bajo la modalidad prisión domiciliaria.



También Beisel afirmó que no hay denuncias de testigos (en especial del sobreviviente) que digan que Olivera los amenazó y que descartó que haya riesgo de fuga.



Maldonado dictaminó que el joven tiene que seguir tras las rejas en la Unidad Penal N° 1 de Paraná ya que hay riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa. Además aclaró que "el arma utilizada en el hecho aún no apareció". Madrugada violenta El hijo de Gustavo Freddy Olivera, quien está ligado con la barra brava de Patronato, está imputado por el homicidio ocurrido en la madrugada del viernes 9 de marzo a la salida de un boliche en el Thompson. Olivera está imputado por el crimen de Leandro Rodríguez y por las graves lesiones que padeció Leandro Coria, de 28 años.



Según las pruebas que reveló el fiscal para fundar su pedido de prisión preventiva, el informe de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos da cuenta que un proyectil que se secuestró en la casa de Olivera, es similar a los utilizados en el hecho de sangre en el Thompson, como también en la balacera a la casa del exvicepresidente de Patronato Néstor Rollandelli ocurrido horas antes del homicidio del joven santafesino. Esa pericia científica posiciona al joven de 22 años que ?se especula? mató a Rodríguez e hirió al restante muchacho por un problema registrado esa noche dentro del boliche.



En esa línea, se tienen sobrados elementos de que se baleó la casa de Rolandelli ante la decisión de la dirigencia de Patronato de no entregar entradas de favor a la barra brava de ese club que iba a enfrentar al día siguiente a River en el estadio Grella.



Otras de las pruebas que hacen pensar que el joven marcha a una condena directa es el testimonio del sobreviviente que los reconoció en dos ruedas de presos. Una con casco y otra sin casco, lo que indica que el joven Coria está seguro de que quien lo atacó esa madrugada es el sobrino de Petaco. Familia tras las rejas Los Olivera viven en el barrio Municipal. Pablo Daniel Olivera, conocido como Pela, su padre, Gustavo Olivera, más conocido como Freddy, está preso por una tentativa de homicidio, lo mismo que su hermano, que le dicen Gatito. Todos tras las rejas por delitos graves.



