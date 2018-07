Secuestraron elementos y detuvieron a un sujeto por violento robo en una granja

El hecho delictivo

Violencia y codicia

Personal de Departamental Uruguay y Colón realizaron procedimientos uno en ciudad y otro en Villa Elisa, en relación a una causa por robo calificado en una vivienda de Colonia Los Ceibos.En la ciudad de Concepción del Uruguay, personal dependiente de División Investigaciones y División Operaciones y Seguridad, allanó una vivienda ubicada en la zona de Barrio 30 de Octubre. En la propiedad se incautan varios teléfonos celulares, indicóAsí también fueron trasladados dos ciudadanos hasta la Jefatura de Policía, donde fueron identificados en Sección Antecedentes. Finalizados los trámites, fueron puestos en libertad, quedando supeditados a la causa.En tanto, en la vecina localidad elisense, se realizó lo propio, mediante exhorto emitido por el Juzgado de Garantías Nº 2 y en conjunto entre personal de Departamental Uruguay y Colón, en una vivienda, donde se incautó un auto Toyota, telefonía celular y vestimenta.Así también, en el lugar resultó detenido un hombre de 35 años de edad, a quien se trasladó a sede policial, quedando alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de las autoridades judiciales actuantes.Según trascendidos, los allanamientos se vinculan con un Robo Agravado, perpetrado días pasados en una vivienda de Colonia Los Ceibos, donde tres delincuentes armados ingresaron a una vivienda exigiendo la entrega de dinero que los habitantes no tenían. Finalmente robaron varios elementos de valor.El robo se produjo viernes 13 del corriente, alrededor de las 19, en el domicilio y granja de Sergio Muñiz. El dueño de casa fue alertado por bocinazo y pensó que se trataba de algún vecino o cliente de su pequeño comercio de venta de maderas, pero cuando salió lo sorprendieron cuatro sujetos armados, quienes se movilizaban en un auto blanco, que ya había sido visto en otras clases de robos rurales en el departamento Uruguay.De entrada le propinaron un culatazo en el rostro a Muñiz y comenzaron con las amenazas para que les entregara una suma que no tenía. Cuando se convencieron de que no había plata, se llevaron dos televisores y una computadora, entre otros elementos. La víctima fue maniatada en la cocina con precintos de manos y pies junto a su esposa, pero no así a una anciana que estaba con ellos.