Dictaron prisión preventiva para el joven que atropelló a un niño y huyó

El joven conducía alcoholizado y en zig-zag

Apuntaron a la responsabilidad de los padres

Horacio Sebastian Herling (24) fue imputado por el delito de "supuestas lesiones culposas graves agravadas", en perjuicio del niño de dos años de apellido Gómez, quien fuera atropellado el sábado alrededor de las 18, cuando caminaba junto a su padre por calle Don Bosco, más precisamente por la puerta de ingreso al Jardín Maternal "Mi Casita".Durante la audiencia que se realizó este miércoles ante la Jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, Dra. Melisa María Ríos, se determinó que el joven permanezca con prisión preventiva por el término de 30 días, a cumplir en la Comisaría Primera, de manera de garantizar el normal desarrollo de la Instrucción Penal Preparatoria y llevarlo a juicio.La fiscal interviniente en la causa, Gabriela Seró, en su relato ante la jueza, alegó que la motocicleta 110cc, sin patente colocada, era conducida por Herling, quien, "en clara violación de los deberes a su cargo, al encontrarse en evidente estado de ebriedad, conduciendo en forma zigzagueante y alta velocidad por calle Díaz Vélez de Sur a Norte, realizó un cruce de calle sorpresivo en forma diagonal, embistiendo al niño".Se recordará que tras el accidente, el motociclista cayó del rodado, y al reincorporarse, huyó rápidamente del lugar. "Evadiendo los deberes de socorro a su cargo sobre la víctima, despreciando la vida e integridad física de los demás, y su sola fuga es suficiente para mayor penalidad", apuntó la fiscal.La parte acusadora recalcó que Herling, "estaba borracho, zigzagueaba al transitar, no cuenta con carnet de conducir, la moto era ajena y no tenía patente".Producto del hecho, el chiquito sufrió cefalohematoma con escoriación en región parietofrontal izquierda, fractura de parietal izquierdo, debiendo ser trasladado al hospital San Roque de Paraná con riesgo de vida y estado reservado.La fiscal hizo saber las evidencias que acreditan la probabilidad de autoría del joven, al precisar que cuando prestó declaración de imputado, brindó su versión de los hechos y dijo que había sido alertado por familiares de que lo estaban buscando. Tras lo cual se presentó ante la Justicia con su abogado defensor, Daniel Mazzucha.La defensa intentó desvirtuar los dichos de la representante del Ministerio Público Fiscal, para lograr la libertad de su asistido, señalando en su alegato, entre otras cosas, que la responsabilidad no era de su cliente sino del padre y el niño, ya que éste iba suelto por la calle.Mazzucha también dijo que Herling ofreció socorrer al niño en el lugar, pero desistió ante conducta agresiva y hostil del padre, que ingresó a la vivienda y extrajo un arma de fuego y le profirió amenazas de muerte: "Te voy a matar", le habría dicho, además de una serie de insultos.