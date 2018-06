El calvario de una madre para sacar a su hijo de la droga: Seis años de lucha

La droga y los adolescentes

Una desesperada madre caminando los barrios más peligrosos de la ciudad para buscar a su hijo, cautivo de la droga. Una madre que regresaba amenazada y golpeada a su casa, porque los narcos, querían seguir teniendo de cliente al adolescente hijo de esa desesperada madre. La cuestión se le iba de las manos y no contaba con ayuda del Estado.Así lo contaba Mirta Oroño que en medio del flagelo,, que con 14 años ya consumía droga.Códigos daba cuenta en el informe realizado en enero del 2012, que en muchos barrios de Paraná, había chicos de entre 11 y 13 años de edad con adicciones, producto de la fuerte presencia de los narcos y de la droga en esas zonas.Con diferentes problemas ocasionados por consumir narcóticos, Mirta señaló a Elonce que un balazo de aire comprimido, dejó a su hijo sin poderEn esto años, hubo idas y vueltas, internaciones y el joven hasta estuvo preso dos meses por haber acumulado muchas tentativas de hurtos, casos, que se ven a diario en Paraná:Es que el pasado viernes a la noche, un joven pasó a buscar a Brian Francisco Farías por su casa. Unas horas después, terminó en el hospital San Martín con un balazo en el pecho. Sigue peleando por su vida, ha mejorado, pero tiene un diagnóstico irreversible: nunca más podrá volver a caminar Este jueves, Mirta Oroño, habló nuevamente cony recordó la charla que mantuvo con el conductor del programa cuando su hijo tenía apenas 14 años."Hacía bastante que Brian se venía portando bien, incluso, tenía novia. Pero ese día, lo vinieron a buscar y se fue un rato. Este tipo llegó a donde estaban reunidos los chicos y los amenazó con el revólver y le disparó a mi hijo, que quedó ahí tirado ", contó la madre del joven baleado el fin de semana pasado en Paraná."Yo quiero que este tipo pague por lo que hizo", afirmó la mujer y recordó que siempre quiso recuperar a su hijo de la droga, pero nunca lo logró y tampoco tuvo una ayuda. "A mí, me decían que siempre la culpa la terminaba teniendo yo, porque no estaba en mi casa, pero yo tenía que trabajar para mantener a mis otros hijos.