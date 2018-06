Ex novio de Nahir dijo que el día del homicidio la vio "rara y con una risa"

Foto: Declaró ex novio de Nahir Galarza Crédito: El Argentino

En la rueda de audiencias prevista para este lunes, en el marco del juicio que se le sigue a Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo, la primera que tenía que declarar era Meliana Kroh, tía de la joven y hermana de la mamá, quien se negó a hacerlo.



El segundo testigo fue Joaquín Osorio Cadot, quien brindó su declaración ante fiscalía durante la investigación penal preparatoria como testigo protegido, y al momento de presentarse ante el Tribunal de Gualeguaychú, esta mañana, su identidad fue revelada.



Joaquín fue amigo de Fernando durante "muchos años cuando éramos chicos", relató ante los camaritas que administran en juicio.



Manifestó que a Nahir "la conocí cuando jugaba al hockey en el club Sudamérica" y que fueron novios entre los años 2016 y 2017.



Cadot recordó que días previos al fallecimiento tuvo contacto con Nahir.



"Le hablé por teléfono para verla y me dijo que si pero que más tarde" y respecto del día del homicidio, el joven dijo al Tribunal que la vio "llegando a su casa" al referirse a la vivienda de la imputada.



"Estuve hasta las 5:30 en el boliche. Después me fui a la esquina. Ella llega alrededor de las seis menos veinte, seis menos cuarto viniendo por Urquiza llegando hasta su casa. La vi rara con una risa que me llamó la atención y con un buzo en la mano", manifestó al referirse al día del homicidio. (El Argentino)