Moyano en la mira de la Justicia: nuevos allanamientos en sedes de Camioneros

Por lo pronto, el secretario general de la Federación de Camioneros consideró que la una causa que investiga extorsión "es un ataque" de "un Gobierno que pretende quitarle derechos a los trabajadores" y advirtió que "no conseguirán doblegar" a la organización sindical que conduce.



"Nos atacan porque no aceptamos que se modifiquen los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores. Nos quieren bajar la indemnización y eso no lo vamos a permitir. Es por eso que se ordenó este allanamiento", afirmó Moyano en declaraciones formuladas a la señal televisiva Crónica TV.



Los procedimientos se realizaron en la sede central de Camioneros; en la Secretaría de Deportes del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, ubicadas en la calle San José al 1.700 en el barrio porteño de Constitución, y en la sede del Club Camioneros, de la calle Víctor Hugo al 2.500 en el barrio porteño de Villa Real.



El objetivo de los allanamientos dispuestos por la Justicia es seguir obteniendo documentación en el marco de la investigación sobre supuestas extorsiones sufridas por empresarios. Este jueves ya se había realizado otro allanamiento, por la misma investigación, bajo una orden del Juzgado de Garantías 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián.