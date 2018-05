Foto: Violador fue detenido por organizar el festejo de sus 50 años Crédito: La Mañana de Neuquén

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia neuquina fue atrapado por cometer un insólito error: llamó a sus allegados para invitarlos a su fiesta de cumpleaños en La Pampa. Había sido condenado en 2017 por violar durante cinco años a la hija de su pareja.



Se trata de Fernando Seguel, de 50 años, que fue condenado en octubre de 2017 por haber violado a su hijastra durante cinco años en el paraje Camino Toma de Agua, ubicado en Sauzal Bonito, donde vivía junto a su mamá y sus cuatro hermanos.



Los reiterados abusos comenzaron cuando la nena tenía 8 años y continuaron hasta los 13, cuando fue alojada en un hogar de menores por situación de maltrato, violencia y abuso sexual.



Durante el juicio se estableció que para concretar los atroces abusos, Seguel amenazaba a la nena con hacerle algo a sus hermanitos y que además ejercía violencia física hacia ella y su mamá.



Frente a esto, la Justicia neuquina lo condenó por abuso sexual con acceso carnal reiterado y le impuso una pena de 13 años y seis meses de prisión efectiva.



En marzo, cinco meses después de haber sido condenado y antes de comenzar a cumplir la pena, el hombre dejó de presentarse en la Comisaría Sexta de Plaza Huincul como tenía establecido. Esto alertó a la Justicia, que ordenó rápidamente el pedido de captura internacional.



Desde ese momento, comenzó su búsqueda y se realizaron distintas diligencias hasta que la semana pasada se obtuvo un dato certero de su ubicación a raíz de intervenciones telefónicas. El procedimiento se realizó el viernes a la tarde en conjunto con la Policía de La Pampa y se logró capturar al hombre, que será trasladado a Cutral Co en los próximos días.



De acuerdo con lo explicado por el fiscal Gastón Liotard a LMN, en vísperas de su cumpleaños 50, el hombre llamó a sus familiares y allegados de Cutral Co para invitarlos al festejo. "Fue una operación de muchas semanas de trabajo donde se obtuvo que esta persona había llamado a varias personas porque estaba organizando su cumpleaños en una estancia en La Pampa", sostuvo el fiscal.



"Se logró determinar en qué lugar de la provincia estaba y la Brigada viajó en un vehículo no identificable detrás de la gente que se trasladaba hacia La Pampa", confió Liotard. El hombre se encontraba en la zona de Victorica, donde tenía conocidos que lo ayudaron a esconderse y donde había citado a sus allegados para los festejos.