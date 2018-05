Hallaron muertos a dos abuelos: Investigan si fueron torturados y asesinados

Un sanguinario asalto domiciliario con torturas incluidas para las víctimas y con la decisión final de asesinarlas, por parte de varios delincuentes, para tratar de lograr así la impunidad absoluta. Esta es la hipótesis central.Sin embargo, hay una segunda sospecha que no termina de ser descartada por completo: un drama tremendo encuadrado en la violencia de género.Este es el cuadro de situación en torno al misterio de los dos abuelos que fueron hallados muertos ayer en su vivienda de la ciudad de Vicuña Mackenna, 300 kilómetros al sur de la Capital provincial.Tanto doña Isaura Sosa (75), como su esposo, Rubén René Alaniz (77), fueron encontrados con golpes en sus cabezas. El hombre, además, estaba en el suelo con un cable anudado al cuello y una bolsa de plástico sobre el cráneo.Ella fue hallada en una habitación. Él, dentro de un galpón. Ambos inmuebles se encontraban cerrados, confiaron fuentes oficiales al diarioHay un detalle: estaban cerrados, pero por dentro.La forma en que fueron hallados ambos y el dato de que el hombre había vendido hacía poco tiempo un automóvil (marca Aveo). El dinero habría sido escondido en la misma casa. Ese dinero no aparece por ahora.Horas antes de morir, la mujer había alcanzado a decirle a una familiar, vía telefónica: "Este loco de . . . me quiere matar. . . ". Esta familiar comentó que el matrimonio "vivía peleando".El episodio es investigado por la Justicia de Río Cuarto y por varias brigadas de detectives que tratan de echar luz a los interrogantes.Se esperan los resultados de la autopsia para poder avanzar más.Mackenna está sacudida por el espanto descubierto en la vivienda de calle Pasaje Lichieri 324.Todo se descubrió como suele suceder en estos casos: una familiar (en este caso, una sobrina) estaba preocupada porque los abuelos no atendían el teléfono.La mujer fue hasta el domicilio y encontró todo cerrado. Sospechó algo malo y llamó a la comisaría.Tras forzar una puerta del galpón, ubicado en el frente del domicilio, los policías hallaron el cuerpo de don Rubén. El portón estaba cerrado con una traba de hierro en su interior. El cuerpo del hombre estaba en el suelo con un cable atado a su cuello y la cabeza tapada con una bolsa de nailon azul.Al revisar la casa (hubo que romper una puerta), hallaron a la mujer asesinada en una pieza. Tenía golpes y una marca en su cuello. Una colcha la cubría.Ni en la casa ni en el galpón se halló el desorden que deja un robo.Entrevistas a vecinos y el cotejo de cámaras de seguridad eran anoche prioridades para la causa.