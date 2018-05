Videos: Dejó de jugar fútbol en Don Bosco porque lo amenazan vendedores de droga

Amenazas

Video: Amenazas por drogas 01

Video: Amenazas por drogas 2

La palabra del presidente del club

Una mujer denunció que un chico debió dejar de jugar al fútbol en Club Don Bosco porque personas que viven en la zona venden droga y lo amenazan."Hace tiempo ingresaron dos chicos a jugar al club. Uno de ellos consume y el otro lo quiere sacar de esa situación, por eso discutió con el vendedor de droga y lo desafió a pelear", relató al programa, que se emite porEse, asegura, "fue el detonante. Ahora los vendedores lo persiguen al chico, lo hostigan. Se hizo la denuncia correspondiente. También le mandaron al celular videos con amenazas. No tienen problema en decirlo, muestran un arma y todo. Para la víctima esto es una carga emocional importante porque no está enseñado sobre esas cosas".Asimismo, consideró que "no creo que las autoridades estén enteradas porque como son adolescentes para ellos es un juego, pero de esta no se sale si se entra. Sé que hubo allanamientos, que se secuestraron cosas"."Nos están destruyendo lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, la juventud, la adolescencia. Esos chicos no se recuperan más", finalizó.Oscar Barbieri, explicó aque "me comuniqué con la Policía para ver si es gente interna del club o externos que aprovechan a los menores para el consumo de droga. Queremos prestar atención en estos temas. El Jefe de Operaciones de la Provincia me dijo que no había denuncia vinculada a la institución".En ese sentido, dijo que "lo que no me queda claro es que si es dentro o fuera de la institución. Cualquiera sea la situación, a nosotros nos preocupa. A mí no me consta que esos chicos hayan jugado en Don Bosco, pero como persona responsable quiero que me esclarezcan el tema".