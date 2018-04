Remisero se quedó con celular de pasajera, se tomó fotos y lo descubrieron

Una mujer denunció en la comisaría Decimocuarta de Paraná que el pasado viernes, había tomado un remis y al bajarse del mismo, se lo olvidó en el vehículo. Posteriormente, al consultar al chofer del auto, el hombre manifestó que no lo tenía, pero la propietaria del celular, había descubierto que el sujeto se tomó fotografías con el teléfono, las cuales quedaron registradas en la cuenta de correo electrónico de la denunciante.



Ante tal situación los uniformados le dieron inmediata intervención a personal policial de la dirección Inteligencia Criminal, supo Elonce.com. Antes de la medianoche del martes, el chofer del remis concurrió a la comisaría de Colonia Avellaneda quien ratificó que no poseía el celular y deseaba radicar la denuncia por la difamación sufrida, debido a las publicaciones en la red social Facebook, donde la dueña del celular lo escrachaba.



En ese momento, también llegó a la comisaría de Colonia Avellaneda, la ex pareja del remisero y se desató el escándalo, indicaron fuentes policiales a Elonce.com.

La mujer comenzó a increpar al remisero y a gritarle para que devuelva el celular, ya que ella también sufría el escrache, ya que estaba en las fotos publicadas en la red social.

Ante tal requisitoria, el chofer del remis entregó el celular marca LG, pero manifestó que lo había encontrado hace tres semanas en el vehículo.



Posteriormente, los uniformados incautaron el teléfono, comunicaron lo actuado a la Fiscalía en turno y se dispuso que el celular sea remitido a la comisaría Decimocuarta de Paraná, para que se elabore el correspondiente informe, en el que el remisero quedaba supeditado a la causa. Elonce.com