"En unas semanas" comenzará a funcionar el destacamento policial en San Benito

Policiales Vecinos reclamaron por la apertura del destacamento policial de San Benito

Este lunes, vecinos de la localidad de San Benito se reunieron para reclamar la puesta en marcha del nuevo destacamento policial, ubicado frente a la rotonda de acceso.Tras el reclamo, el Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, comisario Marcos Antoniow, confirmó aque la nueva dependencia comenzará a funcionar en las próximas semanas. Y dio detalles sobre lo que se ha hecho en materia de seguridad para la localidad del departamento Paraná.En cuanto al nuevo destacamento, Antoniow manifestó que "el año pasado se acordó con el municipio la instalación de un destacamento en la zona Este de barrio San Pedro, frente a la Rotonda, y la obra ya está terminada y entregada. Personal de la Jefatura está poniendo a punto el lugar y en una o dos semanas estará funcionando con la asignación de un nuevo móvil".En tal sentido, aclaró que en las últimas semanas surgió un inconveniente con vecinos del barrio 250 Viviendas que se inauguró hace poco, los cuales "reclamaban un destacamento policial y un centro de salud, que les habían prometido; pero de parte de la policía, a fines de enero recibimos la novedad de ese destacamento lo cual no había sido consultado oportunamente a la Policía de Entre Ríos".No obstante, y con el objetivo de llevar tranquilar y seguridad a los vecinos desde la inauguración de estas viviendas, se implementó un operativo durante las 24 horas con móviles y recursos de comisarías vecinas. "La zona está reforzada", afirmó Antoniow.Paso seguido, dio cuenta que si bien no fueron informados y no estaba prevista la dependencia prometida por autoridades de la comuna, el otro destacamento pronto a inaugurar está a unos 500 metros de distancia, "y seguramente se tome esa construcción para poner algún anexo de la Comisaría San Benito para sumar recursos y medios para la prevención en la zona".