Continúan buscando a artesano que se hospedó en un hostel y robó 40 mil pesos

En enero, los dueños de un hostel de nuestra ciudad fueron víctimas de un robo por parte de uno de los huéspedes.



Al respecto, Leandro Gulberti, explicó a Elonce TV que un día llegó un artesano oriundo de Tucumán para pedir alojamiento. Le dieron la oportunidad de quedarse y, a la tercera jornada, les solicitó hospedaje a cambio de ayuda: trabajos de limpieza y mantenimiento.



"Pasaron los días y nos dimos cuenta de que se había llevado 40 mil pesos en efectivo, una computadora y un Ipad. Hicimos la denuncia en Robos y Hurtos, pero hasta el momento no tenemos noticias de él. Se llama Daniel González y tiene alrededor de 44 años. En general, se lo solía encontrar por plaza 1º de Mayo o el Parque Urquiza", contó.



Además, se comunicaron con sus familiares, pero aseguran no saber dónde está. "Hay gente que nos ha llamado avisando de que anda por Rosario y Córdoba, pero la verdad no sabemos. Si el caso sigue se hará una denuncia y un pedido de captura a nivel nacional", indicó. Elonce.com