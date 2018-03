Motocicleta terminó incrustada debajo de una camioneta

Un accidente de tránsito se registró este lunes a la mañana en la esquina Alsina y Feliciano de Paraná. El mismo fue protagonizado por una camioneta Renault Kangoo y una motocicleta 110cc. La parte delantera del rodado de menor porte quedó debajo de la utilitaria."Yo venía como acompañante. Íbamos por calle Feliciano, frenamos para pasar el badén. La camioneta estaba a más de la mitad del cruce la calle cuando la moto impactó sobre la parte trasera, sobre mi lado que venía atrás", relató auna de las ocupantes de la Kangoo. Acotó que la chica que iba al mando de la moto, de unos 20 años "aparentemente está bien. Salió sola de abajo y no se veía que tuviera una lesión grave. La ambulancia la trasladó para ser atendida".La mujer puso de relieve que "la moto venía muy fuerte y no sé si alcanzó a frenar. Fue todo muy rápido. Frenamos enseguida, porque de lo contrario la hubiéramos arrastrado". En ese marco, resaltó que pese a que el motovehículo circulaba por la derecha, no habría tenido prioridad de paso debido a que la camioneta ya había atravesado la mitad de la calle."Iba con mi papá y mi abuela adelante. Ella está muy mal, porque es una persona mayor", completó.