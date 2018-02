Rechazan acuerdo abreviado porque el imputado no reconoció el hecho

Por robo calificado

Negó que portaba un arma

Ni la madre lo convenció

El joven acusado de abordar a dos chicas de su barrio y robarle el celular a una de ellas, no aceptó reconocer los hechos tal cual le fueron imputados.En no pocas ocasiones los imputados de cometer un delito llegan a la instancia de juicio abreviado y por distintos motivos, exhiben notorias dificultades para aceptar el hecho que se les imputa tal como lo sostiene la acusación pública.El reconocimiento del hecho es uno de los requisitos para acceder al trámite abreviado. Algunos lo reconocen a regañadientes, sabiendo que la instancia de juicio ordinario les puede deparar un destino no tan beneficioso, otros hacen flaquear el acuerdo, pero por aquella razón terminan dando el "sí" y reconocen la imputación.Ayer,Sólo la intransigencia del acusado, que en cuatro oportunidades se negó a reconocer el hecho tal como le fue leído, hizo que la jueza de Garantías Nº 2, Marina Barbagelata, decidiera rechazar el acuerdo celebrado "trabajosamente" entre el fiscal Martín Wasinger y los defensores oficiales Jorge Sueldo y Jorge Balbuena.El hecho imputado consistió en que "el 8 de diciembre de 2015, aproximadamente a las 13.30 BLD junto al menor inimputable AMR,, el menor les intentaba arrebatar la cartera que llevaban y les decía que si no se la daban, las matarían, logrando apoderarse solamente de un celular que se le cayó a una de las chicas en el forcejeo".No obstante su negativa, la causa contó con el testimonio de las menores, que conocen al imputado del barrio, quienes no sólo lo reconocieron sino que sostuvieron que las amenazaron con un arma que el acusado ocultaba envuelta en una remera anaranjada, publicóEl fiscal y los defensores habían acorado que el joven cumpliera la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, en un acuerdo sostenido en que no tiene antecedentes penales, en que tras su detención el día del hecho, no molestó a las víctimas y no se vio involucrado en nuevos delitos.Sin embargo, ayer dejó pasar una oportunidad que no volverá a presentársele, puesto que tras el rechazo, la causa será remitida a juicio oral y público.La madre del joven lo acompañó a Tribunales y presenció la audiencia. La mujer vio cómo su hijo dilapidaba una oportunidad única.En un momento de densa tensión le pidió la palabra aEn este punto, Barbagelata le aclaró que estaría condenado, pero en libertad, la que mantendría si cumplía con las restricciones que se le impondrían. Nada de esto bastó para que entrara en razones. Como así tampoco la preocupación de la jueza, que se esmeró en que el joven comprendiera lo que se estaba poniendo en juego en la audiencia.