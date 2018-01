Advierten sobre nuevas modalidades de robos en viviendas

En varios municipios del conurbano bonaerense son habituales los cortes de energía en esta época de calor. Los delincuentes tomaron nota de la oportunidad e idearon una forma para detectar la salida de vacaciones de las familias y así poder concretar una nueva modalidad de robo.Los ladrones. Cuando notan que no hay personas en su interior aguardan hasta que se acabe la batería de la alarma y entran en la propiedad con tranquilidad., ya que las bandas verifican las vacaciones de una familia al no solucionarse el problema de energía tras algunas noches. Hechos de este tipo se han registrado últimamente en Buenos Aires, peroSegún los testimonios recabados por el diario, esta modalidad delictiva tiene matices. Los delincuentes pueden romper el medidor desde el pilar o bajar la térmica principal desde el interior del inmueble; allí cortan los cables de telefonía, TV o Internet y, aparatos de venta libre que bloquean la transmisión de datos vía Wi-Fi.Otra de las formas que utilizan las delincuentes, para saber si hay gente en los domicilios, es. Si ven que no se rompe es porque saben que allí no hubo movimiento y con esa información proceden a cortar la luz y así concretar el robo.