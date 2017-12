Robos en casa durante las vacaciones: El uso de Facebook y las luces encendidas

Dejar un encargado

El uso de Facebook

Las luces encendidas

Alternativas a las luces

Otros consejos para tener en cuenta:

Video: Consejos para evitar robos domiciliarios cuando se sale de vacaciones

Cuando llega el verano, muchas personas deciden salir de vacaciones hacia los lugares de veraneo y dejan sus hogares sin cuidados y muchas veces, sin un pariente o vecino que custodie la propiedad, lo que hace que las viviendas queden a merced de los delincuentes.El segundo jefe de la División Robos y Hurtos, comisario Walter Giordano, dialogó con Elonce TV y puntualizó algunas recomendaciones para evitar robos en la propiedad, cuando los moradores deciden salir de vacaciones."Tenemos que tratar de concientizarnos de que es importante dejar algún encargado del domicilio o en todo caso, ser buenos vecinos para ayudarnos a cuidarse mutuamente cuando vemos que en la casa no hay nadie, sobre todo en las vacaciones", relató el segundo jefe de la División Robos y Hurtos de Paraná.Asimismo, "es importante tener muy presente la disponibilidad del Servicio 911 y no dejar pasar alguna situación inusual o sospechosa que uno puede notar en el barrio", explicó Giordano a Elonce TV y remarcó que "se puede designar a alguien para que alerte a la Policía y llame al 911. Es muy importante para la Policía para trabajar en la prevención, por ejemplo con la patente de un auto que merodea una casa o con las características físicas o de la ropa de algún sujeto sospechoso en el barrio".El funcionario policial señaló que existen "algunos principios para tener en cuenta y no brindar información a los delincuentes y uno de los más importantes, es: cuando nos vamos de vacaciones,. Y desde la Policía, pedimos a la gente que resguarde esa información o en todo caso, publicarlo luego de las vacaciones", explicó Giordano."Hay algunas estrategias que son muy conocidas por los delincuentes y No es recomendable dejar luces encendidas todo el día en el frente de la casa, porque se nota que no hay nadie que las apaga", resaltó el comisario Giordano y agregó que "se podría dejar alguna luz encendida en el interior de la casa y que se vea por alguna persiana que está prendida", remarcó.Algunas de las opciones para el tema de las luces encendidas, son los "programadores de encendido que son económicos y que permiten dejar las luces encendidas en un período de tiempo en el que se necesita, por ejemplo a la noche", explicó el segundo jefe de la División Robos y Hurtos de Paraná.La tecnología puede ser una aliada al momento de salir de vacaciones. "La tecnología nos da la posibilidad del encendido automático de los televisores o de los equipos de música y podemos programar el encendido de los mismos", dijo Giordano a Elonce TV como otro de los tips a tener en cuenta al momento de dejar el domicilio por las vacaciones o alguna actividad de fin de semana.-Es importante tener a alguna persona de confianza que pueda recorrer la vivienda o alguien que se quede en la misma. También se puede informar a un vecino, amigo o persona de confianza que la casa queda sin moradores.-Otro consejo es no dejar la correspondencia en la entrada y pedir que un vecino la recoja del lugar, porque su acumulación muestra la ausencia de personas en la casa.-Mantener cuidados los espacios verdes es un indicador de que en el lugar hay gente que se ocupa y que los moradores están en la vivienda.-Es importante que al momento de irnos de vacaciones, no hacer notar nuestra partida. Es decir, si es posible, realizar la carga del equipaje en el interior del garaje o en un lugar que no se vea de que se está en esas tareas. Además, es recomendable retirarse en horarios que no sean habituales, de mucho movimiento, o que se note la partida de vacaciones.-Recordar que es preferible hacer ir al patrullero ante alguna sospecha, que lamentar el robo en una vivienda.