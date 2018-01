El enigma del celular de Pastorizzo y las nuevas pericias en la causa

Peritan muestras de sangre y orina de Pastorizzo

Los mensajes que intercambió la joven Nahir Galarza (19) con Fernando Pastorizzo (20), a quien confesó haber matado de dos balazos en una calle de Gualeguaychú, son claves para determinar si entre ellos había un vínculo y si la relación era violenta.Sin embargo, solo se pudo obtener la información que había en el celular de Nahir. "Por motivos técnicos" todavía no pudieron acceder al contenido del teléfono de la víctima.Fernando tenía un Motorola XT1680. No lograron realizar ninguna extracción a la memoria interna ya que los encargados de las pericias no pudieron saltar el pin de bloqueo."."Si no sabés el pin, no podés desencriptar el contenido. Por lo tanto, no podés ver la información", continuó Borghello. "Por un lado, yo obviamente tiendo a creerle al perito que no lo pudo desencriptar. Por otro lado, nace una discusión. Esto le pasó a WhatsApp hace unos seis meses en Brasil, donde la justicia le pidió a WhatsApp, diciéndole: 'yo quiero descifrar los mensajes' y WhatsApp dijo 'yo no puedo porque no tengo las claves'.'", agregó.Ante la consulta de a qué empresas habría que pedirle acceder a la información, considerando que Fernando tenía un Motorola XT1680, el especialista en Seguridad Informática responde que "en este caso habría dos alternativas."."Otra cosa que se puede hacer es contratar una empresa que se especialice pura y exclusivamente en este tipo de casos. En Argentina, que yo sepa, no existe. Y las pocas que yo conozco internacionales son extremadamente caras", concluyó Borghello.Mientras tanto, este miércoles comenzaron el análisis para determinar si el joven asesinado en Gualeguaychú tenía rastros de alcohol o drogas en su cuerpo. Los encargados de la tarea señalaron al respecto que "si la muestra está en condiciones ideales", podrían estar informado entre hoy y mañana los resultados al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa,